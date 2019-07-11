越南警方向中方移交三名在逃嫌疑人 涉嫌寻衅滋事

人民网河内7月11日电 当地时间7月11日，在中国驻越南大使馆协调下，越南公安部在河内内排国际机场，向中方工作组移交涉嫌寻衅滋事罪的三名在逃嫌疑人。

据中国警方调查，2015年以来，上述嫌疑人伙同他人形成固定犯罪团伙，实施高利放贷、暴力催债的非法活动，涉案资金数额巨大、受害人数众多，严重扰乱社会秩序，影响人民群众的安全感。案发后，嫌疑人潜逃境外藏匿。应中方请求，越南警方近日将嫌疑人成功抓获。

中国驻越南大使馆警务参赞赵万鹏表示，中越警方在打击跨国犯罪、追逃追赃等方面有着密切的合作。中国警方正告在越藏匿的中方犯罪嫌疑人，要尽快向中国驻越南大使馆投案自首，争取宽大处理，否则将面对法律的严惩。（警联）

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