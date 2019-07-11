英美“差评”事件凸显美霸权行径不得人心

人民网北京7月11日电 （刘叶婷、寇杰）英美“差评”事件再次引爆舆论风波。7月10日，英国驻美国大使金·达罗克宣布辞职，原因是他认为自己批评美国总统特朗普的密件被泄露一事引发各种猜测，他不再适合继续担任大使。此前，英国首相特蕾莎·梅的发言人曾表示，梅“充分信任”达罗克，且没有将他召回的计划。

据了解，达罗克于2016年1月起担任英国驻美国大使，原定于2019年年底任期届满。目前，英国外交部已宣布对泄密事件启动正式调查。

密件泄露凸显复杂局势

7月7日，英国媒体《星期日邮报》刊登了达罗克2017年至今发给英国政府的多份备忘录和电报，内容充斥对本届美国政府的负面评价，说白宫“功能失调”“难以预测”“在外交领域笨拙无能”。

当天，特朗普回应上述报道，显现不屑一顾，认为达罗克“没有为英国服务好”，“我可以评价他几句，但我不愿费那个工夫”。

8日，英国首相特蕾莎·梅的发言人表示，全力支持达罗克，对方将留任并继续履行职务。

当天，特朗普的“炮火”也随之升级。他连发两条“推特”，说特雷莎·梅没有听取自己的建议，她和英国政府官员把“脱欧”搞得一团糟。特朗普自称“不认识”达罗克，说美国方面对他的评价不高，“我们不会再与他打交道”。特朗普写道，对英国而言，“好消息是他们不久将迎来新首相”。8日，美方还撤回对达罗克出席白宫晚宴的邀请。

9日，英首相发言人表示，特雷莎·梅已经与达罗克通话，重申完全支持他。然而，10日，形势急转直下，达罗克突然宣布辞职。

此次密件泄露事件在英国国内引发了轩然大波。密件为何泄露、为何人泄露、达罗克为何突然宣布辞职等成为舆论关注焦点。

英国媒体分析认为，能泄露如此多密件的英国政府官员级别不低。英国《每日电讯报》报道，多达100人可阅这些密件，但能接触到“整批”密件的“官员或阁僚”应该属于高级别；BBC称，通常，外交使节发往自己国家的密码电报，也会被派驻国情报监听部门收到，但没有密码难以破译。

值得注意的是，媒体还将达罗克的突然辞职与英国内部两党斗争相关联。《每日电讯报》认为，首要怀疑对象可能是正投入保守党内部权力争斗的“脱欧”派“玩家”。美联社称，达罗克是在观看了9日晚间保守党党魁选举的电视辩论后，临时决定请辞的。分析家认为，英国新任首相、保守党党魁热门候选人鲍里斯·约翰逊在电视辩论中未力挺达罗克，或是促使其辞职的重要因素。

究竟是“内鬼”还是“外患”？目前，英国外交部已宣布对泄密事件启动正式调查。

英美关系陷入尴尬时刻

随着泄密事件的持续发酵，英美这样昔日这一“铁杆盟友”陷入尴尬时刻。美联社报道，密件泄露为英美两国“制造尴尬”。按照路透社的说法，英国希望今年10月底“脱欧”后能与美国这一“最亲密盟友”签署贸易协定。舆论也对此次事件是否会影响英美关系表露了担忧情绪。

“英国对美政策处理上，对特朗普政府是不信任的，也是存在巨大质疑的。”外交学院国际关系研究所教授李海东接受人民网采访时表示，英国驻美大使信传递的内容表现出他对特朗普政府处理对英对欧政策的不信任，这在很大程度上反映了英国内部的一些政策精英对特朗普政府的不信任。美英关系间的问题因为此次事件而暴露出来，两国关系并不如外界想象得那样顺畅。

“在特朗普任内，此事件肯定会对英美之间所谓的特殊关系产生影响。其一是削弱特朗普对英国的好感。美国总统对英国产生不良观感，势必会削减对英美关系发展必要的政治资源投入，很多事情会难以推进。其二，作为英国大使，发表批评特朗普无可厚非，因为美国境内的舆论也有反对特朗普的声音。”上海国际问题研究所学者查晓刚接受人民网采访时表示，长远意义上看，英美关系，美国同盟体系肯定不能恢复到以前的辉煌状态了。这主要因为美国和其盟友之间的利益出现了分化。曾几何时，两国在政治经济上利益契合，关系良好。美国逆全球化趋势难以改变，英美两国在经济上出现利益分化。从政治安全角度，美国想要拉拢盟友针对中国，但这是包括英国在内的大部分欧洲国家无法认同的，因为英国更希望和中国发展良好的双边关系。此类分歧是在不断扩大深化的，此次大使辞职事件只是两国分歧日益扩大的体现。

“英国大使的表述其实也是说了句大实话而已，只是公开引起了轰动。某些民众和媒体对大使的同情、对特朗普的批评，表明从民众层面对特朗普的不信任，和对其处理外交事件能力的质疑。”李海东认为，美英之间同盟关系的稳定不会因为此次偶发事件而产生变化，但是也反映了英国政策精英对特朗普政府的不满，以及英美关系中长期存在的分歧和问题。

美国霸权行径日益蛮横

事实上，这并不是特朗普第一次因极端言论引发轩然大波，甚至在面对亲密盟友，特朗普也并没有“嘴下留情”。

针对德国公司将参与俄罗斯主导的“北溪-2”项目，特朗普警告德国不要依赖俄罗斯能源，说他正在考虑就“北溪-2”天然气管道项目实施制裁。他在白宫会晤波兰总统安杰伊·杜达时告诉媒体：“我们向德国提供保护，俄罗斯却从德国获得数以十亿计美元。”

针对美墨边境移民问题，特朗普挥舞关税大棒。他在推特上声明，称美国将从6月10日起对所有墨西哥出口美国商品加征5%的关税，以迫使墨西哥解决“经美墨边境入境美国的非法移民问题”。

在出发前往日本参加G20峰会的几个小时前，特朗普方面突然公开发难，对美日签订的长期防务协议的公平性提出了质疑。他对媒体表示，“如果日本遭到攻击，我们将开打第三次世界大战。我们将加入进去，并用我们的生命和财富去保护他们。”“但是如果我们遭到攻击，日本却不是必须帮助我们。他们可以在索尼电视上观看这场攻击。”这番言论在日本国内引发了恐慌。

在同盟面前，美国的霸权主义行径表露无遗且日益蛮横。此次，英国密件泄露事件再次印证这一点。

查晓刚认为，美国所谓的西方国家的领袖地位会因此事件受到影响。美国想要拉拢欧洲日韩盟国对抗中国，现在看来会越来越困难。除了英国大使事件，美国对日本德国等同盟国的态度也日益尖锐，长远来看，这会让美国政府和其传统盟友间产生裂痕，联合对抗中国的想法也愈发难以实现。“不管是日韩还是英德法，这些美国传统盟友对美国的信赖度和依赖度都在日益明显下降。此次事件会更进一步提升这些国家对这个问题的认识，会让它们之间本来的分歧愈发明显。”查晓刚表示。

“近年来，美国政府所采取的一系列退群、退约、四处开打贸易战等行径无异于一头大象闯进瓷器店内一通踩踏，包括与西方传统盟友在内的国际关系亦无幸免。”人民日报高级记者、人民日报北美中心分社原首席记者温宪对人民网表示，一直以来，美国政府对全世界都是这种颐指气使的作派，也在全世界范围内遭到了强烈反弹。（实习生吕岩昊对此文亦有贡献）

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