“中国：探索新丝绸之路”投资者研讨会在伦敦举办

人民网伦敦7月11日电（记者 强薇）全球领先的商业、金融信息和新闻信息提供商彭博10日在伦敦举行“中国：探索新丝绸之路”投资者研讨会。来自英国和中国的约200位投资者、市场专业人士和政府官员出席了此次活动，这也是彭博第七次在伦敦举办该系列研讨会。今年的会议聚焦持续开放的中国银行间债券市场重要进展，及其所蕴含的投资机遇和发展前景。

中国驻英国大使刘晓明在出席研讨会时表示，世界经济当前最需要的就是信心二字。中国坚持扩大开放，为推动世界经济强劲增长提供信心；坚持合作共赢，为实现世界经济包容平衡增长提供信心；坚持对话协商，为维护世界经济稳定环境提供信心。

英国财政部经济事务部长约翰·格伦在研讨会上表示，英国应把握“新丝绸之路”所带来的商业和发展机遇。公平、开放和可持续的经济合作不仅有益于亚洲，也有益于全球。在这一方面，英国擅长于支持基础设施融资，可以助力这种合作变为现实。格伦强调，英国是中国“天然合作伙伴”，一直积极支持中国与全球市场的融合，伦敦是全球领先的人民币交易和投资中心，其得天独厚的优势也有望加速中国债券市场的发展。

如今，中国债券市场的规模已达13万亿美元。开放政策的推进，市场准入的不断扩大以及中国国债和政策性银行债券被纳入彭博巴克莱全球综合指数，正在加速中国债券市场的发展，外国投资者参与程度也不断提升。根据彭博汇编的数据，截至2019年5月，境外投资者持有的中国境内债券已达到1.88万亿元人民币；境外投资者在5月至少购买了1093亿元人民币的中国债券，创下过去一年中的最高记录。

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