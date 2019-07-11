从达罗克辞职事件看美国的霸凌与英国的无奈

7月10日，英国驻美国大使达罗克致信英国外交部，宣布辞职。达罗克表示，自己批评美国总统特朗普的密件被泄露一事引发各种猜测，他不再适合继续担任大使。英国首相特雷莎·梅对此表示“非常遗憾”。

英国多年来与美国保持着所谓“特殊盟友关系”。这位资深英国大使之所以能够在几天之内就被一场突如其来的九级巨浪掀翻，极具戏剧性，也极耐人寻味。

首先，此事再次暴露出，连美国“最亲密盟友”的英国内部也对美方一系列言行持“差评”。近年来，美国政府所采取的一系列退群、退约、四处开打贸易战等行径无异于一头大象闯进瓷器店内一通踩踏，包括与西方传统盟友在内的国际关系亦无幸免。在欧盟国家内，德法两大支柱国难掩愤懑，多次予以公开批评。较之德法，英国显得含蓄得多。2017年以来，达罗克在多份备忘录和电报中说白宫“功能失调”“难以预测”“在外交领域笨拙无能”，而媒体就白宫“激烈内斗和混乱”所作报道“大部分属实”。众所周知，一国驻外机构的重要使命之一便是对驻在国的内政外交、军情大势做出研判，并报回国内。迄今为止，何人将达罗克的外交电报外泄？其用意如何？这仍是蹊跷之事。

其次，此事发展已毫不留情地撕裂英美关系。特朗普闻知此事后，大批达罗克“没有为英国服务好”“我们不是那个人的铁杆粉丝”“我可以评价他几句，但是我不愿费那个功夫”。待英方表示，全力支持达罗克后，特朗普连发两条推特，使用了“古怪”“自大”“愚蠢”等词汇，称美国不会再与达罗克打交道。特朗普还称特雷莎·梅没有听从他的建议，与欧盟谈判的方式“愚蠢”，结果无法让“脱欧”协议获通过，造成“灾难”。

美方满嘴教训口吻，活脱脱一副霸凌态度。一直以来，美国政府对全世界都是这种颐指气使的作派，也在全世界范围内遭到了强烈反弹，英国亦不例外。英国正在经历首相更迭过程，特朗普此前公开指称强硬脱欧派代表约翰逊最为适合出任英国首相。美国国务卿蓬佩奥更是在与犹太社群领袖闭门会议中公开表示将阻止工党领袖科尔宾成为英国首相。美方在达罗克一事上的霸凌态度再次在英国引起广泛反感。正在竞争首相职位的现任外交大臣亨特说，如果当选首相，他仍会任命达罗克出任驻美大使，并批评美方对首相和英国的言论“无礼且错误”。得到“力荐”的约翰逊则以“不在其位，不谋其政”为由拒绝就达罗克去留表明立场，但在谈及特朗普卷入英国政治纷争，也称“我认为，他不必非得这么做”。

时移势易。当今世界唯一超级大国与曾经的“日不落帝国”之间上演的这一幕，也表明了英国的无奈。特朗普一句“我不认识这位大使，但是，他在美国并未受到好评，我们不会再与他打交道了”，达罗克因此便无法在华盛顿再多待一天。极有可能争得相位的约翰逊在以“外交辞令”轻描淡写之后，马上表示英国与美国保持“亲密伙伴关系和友谊非常重要”。美国国务院在整个过程中，一直扮演着和稀泥的作用。因为无论如何，美国今后还要和英国打交道，那个“最亲密盟友”的大旗还是要高高地举起来。抬头望去，在全球战略格局的大盘中，已经决意脱欧的英国还是要依靠美国，尽管有着一肚子腹诽和不得不低就的身段。

最后不得不说的是，世界上没有绝对的言论自由。经此一事，相信达罗克大使对此最有体会。（作者系人民日报高级记者、人民日报北美中心分社原首席记者）

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