圣多美和普林西比大学第一所孔子学院揭牌

新华社圣多美7月11日电（记者王松宇）圣多美和普林西比大学孔子学院10日举行揭牌仪式。这是圣普第一所孔子学院，由圣普大学和湖北大学合作建立。
圣普总理热苏斯和中国驻圣普大使王卫出席仪式并为学院揭牌。
热苏斯在仪式致辞中说，孔子学院在中国语言、文化传播过程中发挥了重要的作用，与全世界很多大学、机构建立了合作关系。中文是打开中国文化大门的钥匙，学习中文有助于认识中国，增进圣普和中国两国间的相互了解。
王卫说，圣普大学孔子学院的成立为增进两国人民间相互了解架起一座新的桥梁。圣普大学是圣普唯一的一所公立大学，相信在两所大学的共同努力下，圣普大学孔子学院一定能为推动两国各领域交流合作作出积极贡献。
湖北大学校长谢红星在仪式上发言说，圣普大学孔子学院的中文教学已于今年4月正式开班，注册学生目前已达百余人。湖北大学将大力支持学院建设，为建设高水平、有特色的孔子学院贡献力量。
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