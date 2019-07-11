第五轮中日企业家和前高官对话在日本东京举行

新华社东京7月11日电（记者刘春燕）第五轮中日企业家和前高官对话10日至11日在东京举行。会议认为，双方企业家应抓住机遇，开拓新的合作领域，切实推进两国经贸交流，为中日关系迈向新阶段注入新活力。

中国国际经济交流中心理事长曾培炎和日本前首相福田康夫及两国工商领袖、前高官、专家学者共80名代表参加对话。双方代表围绕中日经济形势、双边经贸关系前景展开了坦诚对话。

曾培炎指出，当前贸易摩擦风险、地缘政治风险、国际金融风险此起彼伏，凸显了中日两国加强合作的重要性。二十国集团（G20）大阪峰会上中日领导人会晤，就构建契合新时代要求的中日关系达成重要共识，这为两国未来经贸发展创造了良好的政治氛围。

曾培炎说，双方应共同抵制保护主义倾向，维护多边主义和自由贸易体制，努力修复受破坏的产业链和供应链，提升区域内合作层次，积极参与并推动区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）和中日韩自由贸易协定早日达成。希望中日企业家抓住中国内需市场扩大升级和以制度型开放为特点的新一轮对外开放时机，加强交流，共商合作，推动新时代中日经贸关系迈上新台阶。

福田康夫认为，中美经贸摩擦对日本影响较大，不能忽视。作为世界第二大和第三大经济体，中日两国应进一步加深相互理解，通过多种对话平台解决问题。

双方一致表示，中日都进入发展新时代，双方共同利益和共同关切日益增多，两国关系面临新的发展机遇。双方应尽快落实两国领导人G20大阪峰会会晤成果，共同推动两国关系健康发展，进一步深化两国利益交融，加强在科技创新、知识产权保护、经贸投资、财政金融、医疗康养、养老照护、节能环保、旅游观光等广泛领域互利合作。

对话会内容涉及开展第三方市场合作、为环境治理和应对老龄社会提供支持、促进创新和产业合作等议题。对话结束时，双方发表了联合声明。双方表明应共同维护并强化以规则为基础的多边贸易体制，有必要推动世界贸易组织改革以适应不断变化的全球经济现状；并期待进一步深入探讨建设高水平的区域全面经济伙伴关系、中日韩自贸区以及亚太自由贸易区等议题。双方表示，应遵循“共商、共建、共享”和“开放性、透明性、经济性、财政健全性”等原则，推进包括第三国在内的三方及多方共赢合作。

联合声明进一步强调，为解决少子老龄化、环境保护等两国共同面临的代表性课题，双方要构建包括政府、产业界、个人等在内的全方位伙伴关系，推进医疗介护、健康养老、节能环保、生态文明建设等领域的协调与合作，为达成联合国提出的可持续发展目标做出贡献。

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