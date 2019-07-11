新华社华盛顿7月10日电 财经观察：美联储主席释放宽松信号 强化降息预期

新华社记者杨承霖 许缘

美联储主席杰罗姆·鲍威尔10日警告说，美国经济面临下行风险，并重申美联储将采取必要措施支持经济增长。分析人士认为，这一表态巩固了资本市场对美联储7月降息的预期。

鲍威尔10日在出席美国国会众议院金融服务委员会听证会时表示，美联储将采取必要行动维持美国经济持续增长。他说，2019年上半年美国经济表现良好，但自6月份货币政策会议以来，贸易局势的不确定性以及对全球经济增长前景的担忧情绪给美国经济带来压力。

分析人士普遍认为，鲍威尔当天的表态巩固了市场对美联储7月降息的预期。布莱克利咨询集团首席投资官彼得·布克瓦尔说，鲍威尔没有采取任何举措扭转市场对降息的预期。

随着降息预期得到巩固，资本市场的不安情绪得以缓解。纽约股市三大股指10日集体上涨，标准普尔500种股票指数盘中一度突破3000点大关，收盘涨0.45%。道琼斯工业平均指数、纳斯达克指数分别上涨0.29%和0.75%。

此外，当天美元指数显著走低，并因此大幅提振黄金、原油等大宗商品价格。纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的8月黄金期价10日上涨0.86%。纽约商品交易所8月交货的轻质原油期货价格上涨4.50%，9月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨4.44%。

鲍威尔还表示，近期反映经济基本面的采购经理人指数（PMI）等关键数据不够理想，二季度经济增速或放缓。亚特兰大联邦储备银行10日预测，今年第二季度美国经济增速从一季度的3.1%大幅降至1.4%。

面对经济下行风险，美联储部分高层已表示支持降息。当天公布的6月份货币政策例会纪要显示，多名与会者认为降息能够为美国经济未来面临的负面冲击提供“缓冲”。瑞银证券首席美国经济学家赛斯·卡彭特认为，美联储政策重心正在转向风险管理。

自今年1月以来，美联储一直将联邦基金利率维持在2.25%至2.5%水平。芝加哥商品交易所的预测显示，市场认为美联储7月降息25个基点的概率达七成。

布克瓦尔认为，如果7月之后的经济数据更加疲软，美联储或将采取更多行动。美国“基金战略”全球咨询公司管理合伙人兼研究主管汤姆·李在接受美国媒体采访时表示，当前的问题不是美联储是否会在7月降息，而是美联储之后还要降息几次。

不过，面对市场强烈的降息预期，也有部分美联储高层态度谨慎。6月货币政策例会纪要显示，一些对货币政策有投票权的美联储高层倾向于在改变货币政策立场前收集更多与经济发展趋势相关的信息。

“鹰派”代表、克利夫兰联邦储备银行行长洛雷塔·梅斯特则警告，降息会强化市场对经济前景的负面看法，还可能加剧金融失衡。

(责编：黄晓蔓(实习生)、刘洁妍)