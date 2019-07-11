俄罗斯空降兵在克里米亚举行大规模演习

新华社莫斯科7月11日电（记者吴刚）俄罗斯空降兵部队11日在克里米亚半岛举行大规模演习，2400多名空降兵完成了空降和占领敌人军事目标的演习任务。

俄国防部当天发布新闻公告说，新罗西斯克空降突击团的空降兵乘坐40架伊尔-76军用运输机从远距离外的机场机动至克里米亚，并在600米至900米的高度进行空降。

公告说，空降兵同时空降至克里米亚半岛的两个靶场。这两个靶场相距较近，且均位于海岸线附近，实施空降的难度相对较大。

公告说，此次空降行动由A-50U预警机负责指挥，苏-27战斗机编组担任空中护航任务。空降兵空降至地面后，迅速占领并开辟野战机场，协助参加此次演习的伊尔-76运输机完成降落。

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