朝鲜谴责韩国引进美国隐形战斗机

新华社平壤7月11日电（记者程大雨 江亚平）朝鲜外务省美国研究所政策研究室室长11日发表谈话说，韩国当局近日准备再次从美国引进隐形战斗机的做法挑战了朝韩军事协议，此举是使朝鲜半岛局势滑向军事紧张边缘的危险行径，将迫使朝鲜采取回应措施。

据朝中社当天播发的这份谈话内容，这名未具名的官员表示，继今年3月后，韩国准备本月中旬再从美国引进两架F-35A型隐形战斗机。引进这种“看不见的杀人武器”，目的是确保对本地区周边国家的军事优势，尤其是要在朝鲜半岛非常时期打开“侵朝大门”，“此举是对明确规定全面停止针对对方的增强武力行为的《〈板门店宣言〉军事领域履行协议》的正面挑战”。

这名官员表示，韩国当局如不能摆脱对外来势力的依附，北南关系的前景就毫无希望。针对韩国引进更多“杀人武器”的做法，“朝鲜也不得不进行特殊武器的开发与试验，以彻底摧毁这些‘杀人武器’”。

(责编：黄晓蔓(实习生)、贾文婷)