刘昆与意大利财长特里亚共同主持首次中意财长对话

人民网米兰7月10日电 (记者 孔歌) 财政部部长刘昆与意大利财长特里亚7月10日在意大利米兰共同主持召开首次中意财长对话，并出席中意金融论坛。邹加怡副部长陪同出席并发言。

双方就世界宏观经济形势与全球经济治理、中意战略合作、金融合作与金融监管、财金政策交流与合作等议题交换了意见。双方重申共同维护自由贸易和多边主义，推动完善全球经济治理，积极落实共建“一带一路”合作谅解备忘录，通过融资合作支持“一带一路”和第三方市场项目建设，并将进一步加强金融市场与金融监管合作，鼓励各自金融机构在对方市场兴业展业。

对话后，刘昆与特里亚共同会见记者并发表了联合声明。

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