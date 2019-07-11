中国代表：加强三方合作对提升维和行动实效至关重要

新华社联合国7月10日电（记者徐晓蕾）中国常驻联合国副代表吴海涛10日表示，联合国安理会、出兵国和出警国、联合国秘书处是参与维和行动的重要三方，加强三方合作对提升维和行动实效至关重要。

当天，安理会就联合国维和行动三方合作举行辩论会。吴海涛在会上发言说，维和行动是联合国维护国际和平与安全的有效工具。2018年，古特雷斯秘书长提出“为维和而行动”倡议，151个会员国支持《联合国维和行动共同承诺宣言》，承诺加强维和行动利益攸关方就任务及其执行情况开展相互协商，为推进三方合作提供了新的动力。

关于加强维和行动三方合作，吴海涛提出，改进安理会授权是前提。维和行动授权应恪守《联合国宪章》宗旨和原则，坚持维和行动基本原则，紧扣政治解决的根本目标。制定授权要量体裁衣、因地制宜，要结合当事国需求和实际情况。维和行动的授权要清晰明确，配合政治解决，并根据动态需求，不断调整各阶段优先任务和工作重点。

吴海涛指出，提高维和行动实效是加强维和行动三方合作的关键。秘书处要优化后勤保障机制，提供高效支持，确保维和资源，重视加强培训，切实帮助出兵国和出警国提高履职和应对复杂局面的能力。各方应加强对维和人员安全问题的关注力度。

吴海涛强调，筑牢伙伴关系是加强维和行动三方合作的依托。要用好安理会出兵国和出警国会议，推动有关讨论更加全面、深入。要发挥好安理会维和工作组机制的作用，构建安理会同秘书处、出兵国和出警国沟通桥梁，形成合力，解决实际问题。

吴海涛最后说，中方高度重视并愿意积极参与维和三方合作，支持安理会同出兵国、出警国和秘书处加强沟通与交流，共同提高维和实效。中方愿利用中国—联合国和平与发展基金和在培训领域的自身优势，加强同秘书处协调，重点帮助发展中国家出兵国加强能力建设。

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