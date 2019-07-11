鲍威尔表示美联储将采取必要行动支持经济扩张

新华社华盛顿7月10日电（记者许缘）美联储主席鲍威尔10日出席美国众议院金融服务委员会听证会时表示，由于贸易局势紧张和全球经济增长放缓，美国经济正面临一系列不确定性，美联储将采取必要行动支持经济持续增长。

鲍威尔在作证词陈述时表示，2019年上半年美国经济表现良好，但自6月份货币政策会议以来，围绕贸易紧张局势的不确定性以及对全球经济增长前景的担忧似乎继续给美国经济前景带来压力。

鲍威尔预计未来美国经济仍将稳健增长，劳动力市场持续强劲。但受企业投资显著放缓影响，第二季度美国国内生产总值增速或较第一季度有所放缓，通胀率低于美联储目标的状况也可能较目前预期更为持久。美联储将密切关注事态发展，并采取适当行动维持经济扩张。

当被问及6月份就业数据强劲是否改变美联储对经济前景的预期时，鲍威尔表示，虽然这是一个好消息，但不足以扭转整体看法。他还表示，没有任何证据表明目前美国劳动力市场过热，由于薪资上涨后劲乏力，通胀水平仍然过低。

此外，当天公布的6月份美联储货币政策会议纪要显示，许多与会美联储官员认为，如果经济下行风险持续且对经济前景构成压力，短期内有必要出台更宽松的货币政策。

部分官员认为，从风险管理角度看，近期降息是有必要的，有助于缓冲未来经济可能遭受的不利冲击。但也有部分官员认为，尽管近期风险有所上升，但经济前景还未恶化到需要采取更宽松货币政策的程度，目前降息理由尚不充分。

(责编：黄晓蔓(实习生)、贾文婷)