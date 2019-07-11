哥斯达黎加官员称赞新中国成立70年来成就非凡

新华社圣何塞7月10日电（记者范小林）庆祝中华人民共和国成立70周年暨中哥建交12周年研讨会10日在哥斯达黎加首都圣何塞举行，哥外交与宗教事务部长本图拉等政府官员称赞新中国取得的非凡发展成就，并表示将进一步推动哥中关系迈上新台阶。

本图拉在研讨会上代表哥斯达黎加政府对中华人民共和国成立70周年表示祝贺。他说，中华人民共和国自成立以来取得了极大成就，哥斯达黎加在12年前与中国建交是历史性的正确选择。近年来，中国的“一带一路”倡议让拉美地区受益，哥斯达黎加愿把握机遇，进一步加强哥中合作，促进双边关系更加紧密发展。

哥斯达黎加前总统劳拉·钦奇利亚在致辞中说，中国取得的发展成就无可比拟，特别是在消除贫困方面。改革开放以来，中国的国内生产总值不断提高，同时在各方面为世界做出贡献。

中国驻哥斯达黎加大使汤恒在研讨会上致辞说，中国使馆同哥中友协举办此次研讨会，是庆祝新中国成立70周年和中哥建交12周年系列活动的开端。他表示，在中国共产党的领导下，中国人民取得了举世瞩目的发展成就。哥斯达黎加是21世纪首个同中国建交的中美洲国家，中方愿同哥方一道努力，推动中哥战略伙伴关系不断迈上新台阶。

哥政府高级官员、议会议员、法官、学者、两国企业界代表和华侨华人代表等共200多人出席了当天的研讨会。

哥斯达黎加共和国位于中美洲南部，东临加勒比海，西濒太平洋。中国与哥斯达黎加于２００７年６月１日建交。

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