卢旺达大学孔子学院庆祝建院10周年

新华社基加利7月10日电（记者吕天然）卢旺达大学孔子学院10日在卢首都基加利举行文艺汇演，庆祝新中国成立70周年暨卢旺达大学孔子学院（以下简称“卢大孔院”）建院10周年。

成立于2009年的卢大孔院由卢旺达大学和重庆师范大学合办，此前称“卢旺达大学教育学院孔子学院”，现已改名卢旺达大学孔子学院。目前，卢大孔院教学点覆盖了公立教育、私立教育和职业技术培训等多个层面。

重庆师范大学副校长陈志军在演出开始前致辞说，今年恰逢新中国70年华诞，卢大孔院以建院10周年庆典为契机，分享中国文化，增进中卢友谊，进一步激发卢旺达民众学习、了解中国语言文化的积极性。成立10年来，卢大孔院注册学员已由2009年的200多人增至目前的5100多人。

卢旺达大学教育学院院长乔治·恩乔罗格说，卢旺达大学建立孔院是为了使学生获得更多技能和知识，充分挖掘卢旺达年轻人的学术潜力。学生参与全球竞争需要技能和知识，年轻人学习中国文化和语言能帮助他们更好地到中国深造并获得更多就业机会。

来自孔院不同教学点的学生在活动中为观众表演了中文合唱、中国歌舞、太极拳和相声等多种形式的节目，台下不时响起热烈掌声。

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