也门政府称或暂停与胡塞武装的战俘交换谈判

新华社科威特城7月10日电（记者聂云鹏 王薇）亚丁消息：也门政府10日说，政府考虑暂停与胡塞武装有关战俘交换问题的谈判，以此抗议该武装对30名关押在萨那的囚犯作出死刑判决。
也门政府战俘交换委员会负责人哈迪·黑格当天发表声明说，胡塞武装作出的死刑判决是非法的，“这一行为可能导致战俘交换谈判暂停甚至完全崩溃”。
哈迪·黑格呼吁联合国方面采取行动，阻止胡塞武装这一行为。“如果联合国特使不对胡塞武装的非法行为表示反对，那么在事关战俘交换的人道主义方面不会再有新的进展。”
也门胡塞武装控制下的一家法院9日在萨那作出判决，以“为沙特阿拉伯及其盟友在也门从事间谍活动”为由，判处30名关押在萨那的犯人死刑。据报道，这30人主要以当地学者和学生为主，他们在2016年被胡塞武装逮捕。
2014年9月，也门胡塞武装夺取首都萨那，后又占领也门南部地区。2015年3月，沙特阿拉伯等国针对胡塞武装发起代号为“果断风暴”的军事行动。2018年12月，在联合国斡旋下，也门政府和胡塞武装就荷台达停火、战俘交换等重要议题达成一致，但不久后双方就互相指责对方破坏停火协议。
徐贻聪：为中国外交奉献一生 只求做个“合格的战士” 徐贻聪曾担任外交部拉美司副司长、中国驻厄瓜多尔、古巴、阿根廷大使。为了加强新中国同世界的联系，他远赴海外。近日，徐贻聪接受了人民网独家专访。【详细】
外交部发言人一周观点撷英：回应英外交大臣涉港言论10连怼 回应国际热点，亮出中国态度。过去一周，中美两国元首大阪会晤、朝美韩三国领导人板门店会晤、英美等国粗暴干涉香港事务受到国际社会和媒体广泛关注。下面让我们一起回顾发言人回应的精彩瞬间。 【详细】