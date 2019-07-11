也门政府称或暂停与胡塞武装的战俘交换谈判

新华社科威特城7月10日电（记者聂云鹏 王薇）亚丁消息：也门政府10日说，政府考虑暂停与胡塞武装有关战俘交换问题的谈判，以此抗议该武装对30名关押在萨那的囚犯作出死刑判决。

也门政府战俘交换委员会负责人哈迪·黑格当天发表声明说，胡塞武装作出的死刑判决是非法的，“这一行为可能导致战俘交换谈判暂停甚至完全崩溃”。

哈迪·黑格呼吁联合国方面采取行动，阻止胡塞武装这一行为。“如果联合国特使不对胡塞武装的非法行为表示反对，那么在事关战俘交换的人道主义方面不会再有新的进展。”

也门胡塞武装控制下的一家法院9日在萨那作出判决，以“为沙特阿拉伯及其盟友在也门从事间谍活动”为由，判处30名关押在萨那的犯人死刑。据报道，这30人主要以当地学者和学生为主，他们在2016年被胡塞武装逮捕。

2014年9月，也门胡塞武装夺取首都萨那，后又占领也门南部地区。2015年3月，沙特阿拉伯等国针对胡塞武装发起代号为“果断风暴”的军事行动。2018年12月，在联合国斡旋下，也门政府和胡塞武装就荷台达停火、战俘交换等重要议题达成一致，但不久后双方就互相指责对方破坏停火协议。

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