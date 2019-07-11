欧洲理事会主席呼吁政治解决纳卡冲突

新华社第比利斯7月10日电（记者李铭）埃里温消息：正在亚美尼亚访问的欧洲理事会主席图斯克10日在埃里温表示，纳戈尔诺-卡拉巴赫（纳卡）冲突无法通过军事手段解决，而应在遵守国际法及国际准则前提下通过政治手段化解。

图斯克在当天与亚美尼亚总理帕希尼扬会谈后举行的新闻发布会上作出上述表态。他呼吁相关方保持克制并采取措施创造有利于和平谈判的氛围，并表示欧盟全力支持欧安组织明斯克小组共同主席国为公正和持久解决纳卡冲突所作的努力。

图斯克表示，欧盟将继续向亚美尼亚提供技术和财政援助，支持亚美尼亚政府进行相关改革，有效落实此前与欧盟签署的《全面加强伙伴关系协定》。

帕希尼扬在新闻发布会上表示，亚美尼亚将继续扩大同欧盟成员国的合作。

纳卡地区位于阿塞拜疆西南部，居民多为亚美尼亚族人。苏联解体后，阿塞拜疆和亚美尼亚围绕纳卡爆发战争，亚美尼亚占领纳卡及其周围原属阿塞拜疆的部分领土。1992年，欧洲安全与合作会议（欧安组织前身）成立由12国组成的明斯克小组，俄罗斯、美国和法国为共同主席国，以协调解决纳卡冲突。阿塞拜疆和亚美尼亚至今因纳卡冲突处于敌对状态。

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