汇聚肥料企业“出海”新合力

人民网讯 7月9日，以“搭建国际合作平台 助推肥料企业出海”为主题的中国国际肥料大会在北京国家会议中心召开。

第十一届全国政协副主席白立忱表示，肥料行业是农业发展的基础，也是保障我国粮食安全的重要组成部分。特别是共建“一带一路”为农业发展带来新机遇，中国国际肥料大会的召开为海内外肥料企业搭建互相交流、共商合作的平台很有意义。

中国产业海外发展协会会长胡卫平指出，粮食关系国家安危，人民幸福。近14亿中国人不仅解决了吃饭问题，也为世界粮食安全贡献了中国智慧和中国方案。“一带一路”沿线国家农业增加值居于全球前列，各国对肥料等农资产品的需求很大，且呈现刚性增长态势。“一带一路”沿线国家是我国肥料企业“走出去”的重要目的地，也是目前有效“去产能”的重要途径。

会上，“中国产业海外发展协会肥料专委会”揭牌成立。该协会秘书长和振伟表示，中国产业海外发展协会联合长联石油控股有限公司成立中国产业海外发展协会肥料专业委员会，旨在多路径连通国际合作渠道，协调政府有关部门为高质量发展肥料产业赋能，构建行业联动对接机制与交流协作平台，为企业提供有效信息及多样化咨询服务，积极撮合有信誉、有实力的肥料企业“走出去”，拓展“一带一路”沿线市场农业产业链，助推我国肥料产业健康可持续发展。

中国产业海外发展协会肥料专业委员会第一届理事长龚家龙表示，肥料专委会主要由肥料行业领域的专家学者、肥料行业企业家、金融机构等关联企业自愿组成，围绕我国经济发展和高质量共建“一带一路”，以市场为导向，以企业为主体，充分发挥肥料专委会两个“走出去”，两个“引进来”和“三个桥梁”的作用。其中，两个“走出去”即帮助中国肥料企业“走出去”，帮助中国肥料产品“走出去”；两个“引进来”即将国外优质肥料企业引进来，将国外钾肥、磷肥等肥料资源引进来；三个桥梁”即搭建国内外大、中、小企业间合作桥梁，搭建企业与政府间沟通桥梁，搭建中国企业“走出去”和外国企业“引进来”的桥梁，以引导国内肥料行业开展国际产能合作，广泛聚合上下游企业共商合作，携手打造具有全球行业凝聚力的肥料专业委员会。

此外，会上还宣布中国钾肥市场风险预警指数、中国肥料出口价格指数两大项目启动，并举行了支持国际肥料交易中心建设合作签约仪式。一系列举措将有利于聚合力量推动钾、磷、氮和复合肥等其他肥料产品通过国际肥料交易中心平台走向全球，打通上下游全产业链，不断提高国际化、专业化运营水平，培育中国肥料行业的国际话语权和影响力。

(责编：刘叶婷、杨牧)