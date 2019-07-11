日韩贸易摩擦问题恐长期化 韩国将判断是否诉诸WTO

据日本共同社报道，围绕日本加强半导体材料的出口管制，韩国政府计划在听取遭受影响的本国企业意见的基础上，判断是否诉诸世界贸易组织(WTO)。加强出口管制实施至今已有一周时间。韩国总统文在寅10日在总统府与财团高层等就应对举行了磋商。

据报道，日韩有关部门课长级官员预计12日在东京会面。不过日方打算仅就事实关系进行说明，对撤回措施的要求不予回应。双方尚未找到解决途径，问题恐将长期化。

据韩国总统府介绍，在与文在寅的磋商中，财团高层对政府加强零部件产业竞争力及推进国产化的方针表示赞同，同时要求政府提供长期支援等。在表示有必要减轻对于特定国家依赖度的基础上，还提议在化学领域扩大与俄罗斯及德国的合作。

据悉，磋商中还确认了若诉诸WTO，由于得出最终裁决需要较长时间，建立半导体材料不依赖于日本的体制非常重要。关于是否诉诸WTO，预计将综合考虑胜诉可能性等，进行慎重判断。

民间研究机构“韩国经济研究院”10日发布估算数据显示，由于日本加强出口管制，半导体材料将出现30%的缺口，若对生产造成影响，实际国内生产总值(GDP)将下降2.2%。

(责编：黄晓蔓(实习生)、贾文婷)