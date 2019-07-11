“差评”风波难息 特朗普再批英首相和大使

美国总统唐纳德·特朗普9日连续第二天经由“推特”就英美“差评”风波发声，抨击英国首相特雷莎·梅和英驻美大使金·达罗克。

竞逐英国执政党保守党党首暨下任首相的两名候选人同一天就是否支持达罗克留任显现分歧。

【再怒批】

达罗克2017年至今“差评”美国多项政策的多份密件7日遭英国媒体曝光，让英美关系陷入尴尬。

特朗普9日早晨连发多条“推文”，说特雷莎·梅没有听从他的建议，与欧洲联盟谈判退出协议的方式“愚蠢”，结果无法让“脱欧”协议获通过，造成“灾难”。

他同时称达罗克“古怪”“自大”“愚蠢”，认为这名大使“应该向英国国内以及特雷莎·梅讲讲失败的‘脱欧’谈判，而不是因为我批评‘脱欧’谈得差而沮丧”。

一天前，特朗普经由“推特”批评特雷莎·梅把“脱欧”搞得一团糟，说美国方面不会再与达罗克打交道。

英首相发言人9日告诉美联社记者，特雷莎·梅已经与达罗克通话，重申完全支持他。

【稳关系】

就特朗普接连两天批评英方，美国国务院发言人摩根·奥尔塔格斯9日下午回答媒体提问时说，应由白宫、而非国务院出面回应总统言论。

她说，国务院尚未收到指示，要求切断与英国驻美大使馆或达罗克本人联络。在收到白宫或总统方面进一步指示前，国务院将继续与所有使节保持联络。

奥尔塔格斯强调，美英“特殊”的“战略关系”经受得住时间考验且仍将如此。她说，英国国内正在选举执政党保守党党首，美方不会置身其中。

英国政府先前同样强调英美关系“特殊、持久”，认定大使密件泄露是“不幸”事件，但英方需要使节“就驻在国政治情况提供诚实、不加修饰的评估”。

【显分歧】

路透社和法新社报道，英国两名保守党党首候选人、前外交大臣鲍里斯·约翰逊和现外交大臣杰里米·亨特9日就是否支持达罗克留任显现分歧。达罗克2016年1月上任，明年1月结束任期。

两人当晚在唯一一场电视直播辩论中交锋。亨特说，如果当选首相，他仍会任命达罗克出任驻美大使。亨特当天发“推文”，说特朗普对首相和英国的言论“无礼且错误”。

约翰逊以“不在其位，不谋其政”为由拒绝就达罗克去留表明立场，谈及特朗普卷入英国政治纷争，“我认为，他不必非得这么做”，继而强调与美国保持“亲密伙伴关系和友谊非常重要”。

多家媒体推断，为缓解“脱欧”带来的潜在冲击，英国希望与美国这一重要盟友达成新的双边贸易协定。考虑到约翰逊和亨特都不排除“无协议脱欧”，英美间这一贸易协定更显重要。（海洋）（新华社专特稿）

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