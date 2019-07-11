英国最大反对党工党要求就“脱欧”方案二次公投

英国最大反对党工党领导人杰里米·科尔宾9日致信工党成员，说不论谁接替特雷莎·梅出任英国首相，都应就如何落实脱离欧洲联盟进程付诸公民投票。

科尔宾在电子邮件中写道：“不论谁成为新任首相，都应有信心把他们的（‘脱欧’）协议或者无协议（‘脱欧’方案）交由民众投票。”

另外，科尔宾写道，一旦公投，工党不排除推动“留欧”，以避免保守党政府带领英国无协议“脱欧”或者以“不能保护英国经济和就业”的糟糕协议破坏性“脱欧”。

英国2016年经由全体公民投票决定脱离欧盟。公投3年后，议会对政府与欧盟达成的“脱欧”协议不予批准，“脱欧”日期延至最迟今年10月31日，特雷莎·梅辞任执政党保守党党首并留任首相至新党首选出。

保守党新党首本月下旬将在前外交大臣鲍里斯·约翰逊与现任外交大臣杰里米·亨特之间产生。

媒体解读，科尔宾以支持二次公投立场拉拢选民，但他的优先考虑仍是推动议会选举、争取由工党执政并主导英国“软脱欧”。

维持与欧盟关税同盟是工党主要诉求。这种政治上与欧盟脱钩、经济上留在关税同盟内的方案获称“软脱欧”。（陈立希）【新华社微特稿】

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