伊朗仍对核问题谈判持开放态度

新华社德黑兰7月10日电 据伊朗新闻电视台10日消息，伊朗外交部当天发表声明说，伊朗仍对围绕核问题的谈判持开放态度。

伊朗外交部发言人穆萨维在声明中说，伊朗并不寻求在核问题上造成紧张局势，欧洲国家若要缓解当前紧张局势，就有义务解决“紧张局势的根源”。

穆萨维说，伊朗仍然尊重伊核协议，但在当前情况下，伊朗必须维护自身权益。他特别强调，美国的反伊政策是伊核问题的根源，“非法地、单方面地退出伊核协议，并实施大范围的制裁措施，是美国反伊政策的典型表现”。

伊朗政府8日宣布，伊朗已经突破伊核协议关于3.67%浓缩铀生产丰度的限制。伊朗原子能组织发言人贝赫鲁兹·卡迈勒万迪8日表示，如果伊核协议其他签署方无法保证伊朗在协议中的权益，伊朗将在下一步实现20%丰度铀浓缩生产。

关于伊朗铀浓缩活动丰度的限制是伊核协议核心条款。90%以上高丰度浓缩铀属于武器级核材料，可以用于制造原子弹。但理论上生产20%丰度和90%丰度浓缩铀之间几乎没有技术障碍。

美国2018年5月退出伊核协议以来，伊朗一直强调有关欧洲国家应按照协议，履行义务，采取足够措施，保障伊朗根据伊核协议获得的利益。

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