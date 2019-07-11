俄黑海舰队：俄军舰未进入多国军演区域

新华社莫斯科7月10日电（记者李奥）俄罗斯黑海舰队10日表示，俄方军舰未进入乌克兰和美国主导的“海上微风-2019”多国联合军演的区域。

乌克兰海军10日早些时候表示，俄黑海舰队“机敏”号护卫舰当天进入“海上微风-2019”演习区域。

俄黑海舰队就此发布声明说，乌海军的描述与事实不符，俄“机敏”号护卫舰的航行符合国际法准则。该护卫舰正在对北约舰只进行监控，以便在民用航海活动遭遇风险时采取应对措施。

“海上微风-2019”多国联合军演本月1日至12日在乌克兰南部举行，包括乌、美在内的19个国家共派出约3000名军人、32艘舰只和24架飞机参加演习。俄罗斯国家防御指挥中心1日表示，俄黑海舰队正对北约在乌南部地区和黑海水域举行的“海上微风-2019”演习实施监控，以应对可能发生的异常状况。

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