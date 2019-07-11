非洲地区高级别反恐会议呼吁合力消灭恐怖主义

新华社内罗毕7月10日电（记者杨臻 丁蕾）为期2天的非洲地区高级别反恐会议10日在肯尼亚首都内罗毕召开，包括国际组织负责人和政府首脑等在内逾千人参会。与会代表呼吁合力消灭恐怖主义，为非洲大陆带来稳定和发展。

联合国秘书长古特雷斯在会议开幕致辞中说，恐怖主义正在非洲蔓延并破坏整个地区稳定，国际社会应加大对非洲国家在反恐领域的技术和经济支持。根除恐怖主义需要具备政治意愿、充足资金、装备精良的武装力量，同时要防止青年思想极端化。

古特雷斯说，消灭恐怖主义是实现联合国2030年可持续发展目标和非洲《2063年议程》关于建立一个稳定、繁荣和包容的非洲大陆的关键。

肯尼亚总统乌胡鲁·肯雅塔在致辞中敦促通过加强跨境监控、提高公众意识、赋能弱势青年群体来消灭恐怖主义。他说，恐怖主义是整个非洲乃至全球的挑战，各国政府和国际组织应合力打击这一“共同敌人”，“不让恐怖分子占领非洲大陆一寸土地”。

非盟委员会主席法基说，光凭武力不能根除恐怖主义，发展、教育以及加强情报共享是赢得这场反恐战争的关键。

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