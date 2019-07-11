默克尔回应健康疑虑：状况很好，无需担忧

德国总理默克尔10日再度在公开场合出现身体颤抖。对于不到一个月时间里三度出现这一情况，这位即将年满65岁的女总理当天回应称，自己状态很好，能很好地工作，人们无需担忧。

6月18日，默克尔在柏林举行仪式欢迎到访的乌克兰总统泽连斯基时，被摄像机镜头捕捉到身体出现颤抖。默克尔当时表示，自己因脱水而出现上述症状，“在喝下至少三杯水后好多了”。

6月27日，默克尔在柏林总统府出席另一场活动时再度颤抖。本月10日，默克尔在柏林欢迎芬兰总理林内时又一次出现颤抖。

在与林内共见记者时，针对有记者问到其身体状况，默克尔对此回应称，自己状况很好。但她同时表示，自己仍在从与乌克兰总统泽连斯基共同检阅仪仗队时出现的状况中恢复，“这显然还没有完全结束，但已有所好转”。

“我现在必须还在这种状况下生活一段时间，但我的状态非常好，人们不用感到担忧。”默克尔说，她相信这种症状离消失不会太久，“此外，我坚信自己能很好地胜任工作。”

不过，默克尔出现上述症状是否为此间部分媒体所称“心理原因”，以及她在过去数周是否曾接受任何形式的治疗，外界仍不得而知。德国电视一台当天报道称，即便默克尔本人试图平息疑虑，但关于她健康状况的担忧正在上升。

(责编：黄晓蔓(实习生)、贾文婷)