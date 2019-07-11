卡塔尔埃米尔访美 签大单各有所获 谈时局各求所需

美国总统唐纳德·特朗普9日在白宫会见卡塔尔埃米尔（国家元首）谢赫塔米姆·本·哈马德·阿勒萨尼，赞赏卡塔尔对美国的投资以及向美国海外驻军提供支持。

卡塔尔代表团与美方代表签署多项商业合同，包括购买货运飞机和导弹防御系统。

【签大单各有所获】

塔米姆8日至12日访问美国。特朗普在白宫热情欢迎他。

特朗普告诉媒体记者：“他们正在我们国家做大投资，创造许多就业岗位，购买大量军事装备。”

美联社9日报道，卡塔尔和美国方面签署5项商业合同。

9日发布的一份联合声明说，卡塔尔航空公司承诺购买5架波音777型货机、湾流航空航天公司的大客舱飞机以及通用电气公司的飞机发动机；卡塔尔军方承诺购买雷神公司的一套导弹防御系统；雪佛龙·菲利普化学公司和卡塔尔国家石油公司联手在美国墨西哥湾沿岸打造一座石油化学产品工厂。

塔米姆说：“我们在美国有许多投资，打算投资更多。”

卡塔尔智库半岛研究中心海湾国家专家哈瓦·塔吉亚接受俄罗斯卫星通讯社记者采访时说：“美国需要卡塔尔投资，卡塔尔对增加投资感兴趣，因为那是卡塔尔经济发展方案的一部分。”

【谈时局各求所需】

塔米姆访美正值特朗普面临中东难题。

塔米姆8日会晤美国代理国防部长马克·埃斯珀前告诉媒体记者，两国将致力于缓和海湾紧张局势。美联社预期，美国国务卿迈克·蓬佩奥10日会晤塔米姆时将重点谈伊朗议题。

以出自伊朗的未指明威胁为由，美国5月向海湾派出航空母舰战斗群和B-52轰炸机特遣队，地区形势骤然紧张。美伊紧张关系6月差点“走火”，伊朗击落一架美国无人驾驶飞机，指认美方侵入伊朗领空；美国坚持无人机在公海空域飞行，特朗普最后一刻取消报复性军事打击；波斯湾多艘油轮遭袭击，美国指认伊朗，伊朗坚决否认。

卡塔尔与伊朗关系较近，先前宣布两国全面恢复外交关系。暂时不清楚卡塔尔是否愿意出面斡旋美伊紧张关系。

就美国在中东的军事部署而言，卡塔尔至关重要。位于卡塔尔西南部的乌代德空军基地是美国在中东地区规模最大的空军基地。美军6月向这座基地派遣十多架F-22型“猛禽”战机。

特朗普9日告诉媒体记者：“他们（卡塔尔人）打造了世界上最棒的军事基地之一，那里不久前扩建了跑道。”

在海湾国家专家哈瓦·塔吉亚看来，塔米姆最关心的话题是卡塔尔受周边国家经济封锁，“尽管这明显不是特朗普当前的关注焦点”。

沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、巴林和埃及四国2017年6月与卡塔尔断交，指认卡塔尔“支持恐怖主义”“破坏地区安全”以及倒向伊朗。卡塔尔否认这些指认。四国对卡塔尔施行经济封锁，取消直飞航班、海路交通和陆地跨境贸易。美国尝试斡旋卡塔尔断交风波，收效不大。

美联社报道，特朗普曾经指认卡塔尔资助恐怖组织。美国财政部长史蒂文·姆努钦8日晚在与卡塔尔代表团成员共进晚餐时赞扬卡塔尔埃米尔在反恐领域的资金投入。（杜鹃）（新华社专特稿）

(责编：黄晓蔓(实习生)、贾文婷)