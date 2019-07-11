土耳其开采油气　美欧等发出警告

土耳其最近一个月向塞浦路斯附近地中海海域派遣两艘钻探船，以勘探性开采石油和天然气，欧洲联盟、美国和埃及8日至9日声援塞浦路斯，警告土耳其不要加剧地区紧张局势。

土耳其外交部10日发表声明，说土方开采油气合法，誓言继续开采。

【欧盟：“不可接受”】

塞浦路斯是欧盟成员国。欧盟8日指认土耳其向地中海东部派出第二艘油气钻探船是升级局势的举动，“不可接受”。

欧盟委员会副主席兼外交和安全政策高级代表费代丽卡·莫盖里尼敦促土耳其停止对土欧关系产生“严重负面影响”的举动，遵守国际法，尊重塞浦路斯主权。

地中海东部近年发现石油和天然气资源，塞浦路斯和土耳其显现浓厚兴趣。土耳其今年2月宣布开采计划，5月再次披露方案细节。塞浦路斯方面指认土方开采方案“侵犯”塞浦路斯专属经济区，同时披露塞方有意加速开采这一海域的油气。迄今，土耳其方面已向地中海东部派遣两艘油气钻探船。

莫盖里尼说，欧盟将“充分团结”塞方，给土方“恰当回应”。

土方坚称遵守国际法，强调是在土方大陆架范围内从事勘探和开采。土耳其外交部10日发表声明，说土方开采活动合法，反对希腊和欧盟方面指认土方行动“非法”的说法。

希腊时任总理亚历克西斯·齐普拉斯6月指认土方“不遵守国际法”。

【美埃发出警告】

美国国务院9日在一份声明中说，美国“持续深切关切”土耳其多次在塞浦路斯海域试图开采油气，敦促土方停止这类活动，鼓励各方展现克制，避免采取“加剧地区紧张局势”的举动。

埃及外交部当天发表声明，指认土耳其持续采取“单方面举措，可能加剧地中海东部紧张局势”，埃方表达关切。这份声明同时强调遵守、执行国际法的重要性。

塞浦路斯方面8日说，土方向地中海东部派出第二艘钻探船“继续违法国际法”，使局势“升级”。

埃及去年与塞浦路斯签订一份修建海底天然气管道的合作协议，商定将塞浦路斯天然气出口到埃及，由埃方液化后出口欧洲。

塞浦路斯曾是英国殖民地，上世纪60年代独立，占据人口多数的希腊族与居于少数的土耳其族长期冲突。土族上世纪80年代在塞浦路斯北部宣布建立“北塞浦路斯土耳其共和国”，迄今仅获土耳其承认。（王逸君）（新华社专特稿）

(责编：黄晓蔓(实习生)、贾文婷)