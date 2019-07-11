俄罗斯总统普京不支持经济制裁格鲁吉亚的呼声

俄罗斯总统弗拉基米尔·普京9日在国家电视台播出的节目中说，他不支持俄罗斯国家杜马、即议会下院向格鲁吉亚施加经济制裁的呼声。

俄罗斯国家杜马当天早些时候以压倒性多数通过一份宣言，敦促政府向格鲁吉亚施加贸易限制。

普京当天晚些时候回应，表明不支持制裁的立场。“为全面恢复（俄格两国）关系，”他说，“我不会强加任何可能使我们之间关系复杂化的东西。”

俄罗斯与格鲁吉亚关系近期愈发紧张。格鲁吉亚6月发生针对俄罗斯议员谢尔盖·加夫里洛夫的示威，一些人不满加夫里洛夫坐在格鲁吉亚议会议长的座位上发言。示威演变为骚乱，超过100名示威者和警察受伤。

俄罗斯随后针对格鲁吉亚局势发布两道禁飞令。禁飞令8日生效，禁止俄方客运航班飞往格鲁吉亚和格方客运航班入境俄罗斯。

俄罗斯与格鲁吉亚2006年和2008年关系紧张之际，俄方发布类似禁飞令。俄罗斯与格鲁吉亚因阿布哈兹和南奥塞梯问题长期不睦，两国军队2008年8月在南奥塞梯爆发冲突，俄方随后宣布承认阿布哈兹和南奥塞梯独立，双边关系进入“冰冻期”，迄今没有恢复外交关系。

俄罗斯方面8日谴责格鲁吉亚一名媒体记者言语侮辱普京，指认这是格鲁吉亚极端政治势力蓄意挑衅，试图煽动破坏两国关系。（闫洁）【新华社微特稿】

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