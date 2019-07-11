美国把伊核协议逼到了悬崖边（环球热点）

7月7日，在伊朗德黑兰，伊朗政府发言人阿里·拉比（中）、伊朗原子能组织发言人贝赫鲁兹·卡迈勒万迪（左）和伊朗外交部副部长阿巴斯·阿拉格希出席新闻发布会。

新华社/美联

7月8日，伊朗原子能组织发言人贝赫鲁兹·卡迈勒万迪表示，伊朗浓缩铀丰度已达4.5%，超过伊核协议规定的3.67%上限。这是伊朗继7月1日浓缩铀存量突破伊核协议规定的300公斤上限后迈出的第二步。持续紧张的伊核风波又到了一个敏感而关键的节点。

剑拔弩张 各方关注

据伊通社援引卡迈勒万迪的话，如果伊核协议其他缔约方不能满足伊朗诉求，伊朗将再次以60日为期限，逐步减少履行伊核协议规定义务。第三步将包含提升浓缩铀丰度至20%的水准。

伊朗正逐步启动其环环相联的核计划，中东局势持续紧张，牵动世界的神经。

7月7日，伊朗官方在德黑兰召开新闻发布会，正式宣布提高浓缩铀生产丰度。美国总统特朗普回应，伊朗此举是在“玩火”，并警告其谨慎行事。他表示，伊朗永远无法得到核武器，美国不会改变对伊朗的“极限施压”策略。美国国务卿蓬佩奥当日下午也在社交媒体上威胁称，伊朗在核项目上的最新动向将招致进一步的孤立和更多的制裁。德新社8日表示，欧盟的担忧正在增长，对伊朗违反伊核协议的举动“极为关切”，并敦促德黑兰扭转做法，英、法、德三国也迅速发出谴责。俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫对单方面拒绝这一协议引发的后果提出警告，但仍打算进行外交努力。

7月1日，伊朗政府首次承认其低丰度浓缩铀存量已突破300公斤。虽离拥核还十分遥远，但对国际社会无疑是一个明确的警告。

2015年签订的伊核协议是联合国安理会五个常任理事国+德国（5+1）与伊朗长达18个月谈判的结果，其核心是美国与伊朗达成的交易，伊朗以暂停核计划换取国际社会取消对其制裁，一度被视为和平谈判解决核扩散问题的范例。2018年5月8日，美国退出伊核协议，恢复对伊朗制裁，并以“长臂管辖”断绝伊朗石油出口，禁止各国与伊朗的美元贸易。

今年5月以来，美伊双方频频“擦枪走火”：美国向波斯湾派遣航母和轰炸机群，油轮遭袭，美国无人机被击落。同为伊核协议签署方的英、法、德虽口头表示支持伊核协议，但都口惠而实不至，反而参与了对伊朗的制裁。三国企业纷纷撤出伊朗，拒绝购买伊朗石油，停止与伊朗的外汇交易。近日，德国公司拒绝为途经法兰克福机场的伊朗外长专机加油，英国在直布罗陀扣押伊朗油轮的事件仍在发酵。各方剑拔弩张，均不愿示弱。

悬崖博弈 寻求外援

专家普遍认为，伊朗绝无退出伊核协议之意，始终在根据第26条和第36条条款行使自身正当权利，尽管对峙不断加码，但多次明确表示，每一步都“可逆”。

伊朗外长扎里夫直言：“海湾局势进一步紧张，是美国对伊朗发动经济战的结果。”伊朗高调动用“核”筹码开展“悬崖博弈”，是对美国单边制裁、“极限施压”的回应和反制，意在引起国际社会对伊核问题的足够关切，维护伊核协议下伊朗的应得利益，避免经济安全陷入严重危机。

此前，英、法、德三国为维护伊核协议，为伊朗量身打造“贸易往来支持工具”（INSTEX），欲以变通的结算机制避开美国金融支付体系，打通欧盟与伊朗之间的贸易通道。但欧洲企业普遍担心美国制裁的惩罚不敢启用，加之对美国石油禁运制裁规定的忌惮，伊朗的经济支柱石油贸易并未被纳入其中。

中国社科院西亚非洲所研究员殷罡将INSTEX视作欧洲心存的一丝“幻想”，从长远来看，不仅与伊朗开展贸易的目标难以达到，反而会令其陷入外交困境。中国社科院西亚非洲研究所伊朗问题专家陆瑾分析，欧洲国家表现出维护伊核协议和履行承诺的强烈意愿，但作为美国盟友，并且在安全和经济上都离不开美国，无能力履行自己对伊核协议的承诺，伊朗认为这是在有意拖延时间，伊朗已经耐心等待了14个月之久。

“伊朗并不‘解渴’。”中国中东学会副会长李伟建认为，“伊朗实际是以攻为守，动用其为数不多的反制工具，逼迫美国作出让步，希望各方能够拿出一些补救措施帮助伊朗应对美国极限施压。这是个双方步步走近，看谁先眨眼的心理战。从过去来看，伊朗也一直在玩这种游戏。”8日，慕尼黑安全会议负责人伊辛格称，伊朗的举动“对欧洲是勒索也是求助”。陆瑾也认为，这是伊朗为寻求缓解国内外安全压力和维护伊核协议开辟的第二条道路，是对此前奉行“忍耐和等待”战略进行战术上的调整。此次采取“小步缓行”的分步举措，实际是为进一步的谈判留出空间。

僵局难破 亟待挽救

《日本时报》8日称，伊核问题中发生意外和误判的风险真实存在，主导该地区的敌意将为任何意外煽风点火。且如果发生危机，将对全球能源供应造成潜在影响，石油供应链受阻，全球经济将深受其害。陆瑾认为，如果对抗继续升级、伊朗走上寻求核武器的道路，以色列将会对伊朗的核设施进行精准打击，沙特阿拉伯会积极发展和寻求核能力，欧洲还将受到难民和恐怖活动的威胁。

伊核问题隐患无穷，挽救伊核协议刻不容缓。但殷罡分析认为，伊朗并不会升级与美国的对抗。“随着制裁效果的显现，伊朗自身的局势只会越来越糟。”而美国势必也不会轻易动武，以免在海湾地区产生更大的麻烦。当前局势尚可控，未来以谈判谋求和解的观点占据主流，但尚未找到打开事态僵局的对策。

伊朗副外长阿拉格齐说，伊朗减少履行伊核协议的义务是为了保留，而不是为了摧毁伊核协议，美国可以参加任何对话，但必须先解除对伊朗的制裁。殷罡从美国方面分析认为，目前重启谈判的时机还未到，“美国以断绝‘财路’的方式让伊朗国内产生巨大压力，经济制裁需要一定时间才能看到效果。”

李伟建认为：“第三方的作为尤为重要。”据英国广播公司（BBC）报道，7月6日，法国总统马克龙与伊朗总统鲁哈尼进行了长达一个多小时的谈话，两国领导人就“在7月15日前探讨（伊核协议）各方恢复谈判的条件”达成共识，重启伊朗与西方国家的对话。但李伟建表示，能有多大效果目前尚不清楚。化解伊核风波，单靠一家也不行，还需相关各方发挥各自优势，冷静应对。

“只要剩下的国家坚持不退出，伊核协议就还是有意义的成功案例。未来重新谈判协议的可能性很小，大概率是在当前协议的基础上进行对话，寻找双方可以下的台阶。”李伟建说。

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