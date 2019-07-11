“我因为漫画对三国产生兴趣，今天通过观看三国时期的相关文物，加深了对三国时期历史的认识。我感受到了中华文化的博大精深。”30来岁的“三国迷”原寅彦身着绣有三国地图的T恤衫，头戴印有“孔明乡民”字样的帽子，一大早便来到东京国立博物馆观看盼望已久的“三国志展”。

为纪念中日文化交流协定签署40周年，进一步促进中日之间的文化交流，中国文物交流中心与日本东京国立博物馆、日本放送协会电视台、朝日新闻等共同主办的“三国志展”7月8日在东京拉开帷幕。中国驻日本大使馆公使郭燕、日本文化厅长官宫田亮平等中日两国嘉宾出席开幕式。

此次展览以“真实三国志”为主题，通过展示汉代至三国时期文物考古的最新研究成果，以重现真实的“三国志”。展览共展出约200件文物，分为七大部分，序章展示“传说中三国志”，第一至五章分别讲述“曹操、刘备、孙权——英雄豪杰的来历”“汉王朝的光与影”“魏、蜀、吴——三国鼎立”“巡游三国”“曹操高陵与三国大墓”，最后一部分后记介绍“三国时期的终结——鹿死谁手”。

作为一衣带水的近邻，中日两国在文化上有很多相通之处。三国历史在日本国内家喻户晓，很多日本民众对刘备、关羽、张飞、诸葛亮等三国人物，和“桃园结义”“三顾茅庐”“赤壁之战”等三国故事耳熟能详。今年以来，关于“三国志展”的相关信息频频见诸日本街头广告、报章等，日本再次掀起“三国热”。在东京最繁华的山手线站台，一幅幅关于“三国志展”的巨幅海报十分抢眼。此次“三国志展”得到了日本民众的热烈响应。

近年来，中日两国有关部门加强合作，在东京国立博物馆成功举办了多场中国文物展，吸引众多日本民众前来观展。东京国立博物馆馆长钱谷真美表示，今年是日中文化交流协定签署40周年，日本和中国有关部门用一年多时间走访中国各地，反复进行调查研究，从中国18个省市自治区的46家文博单位借出珍贵文物，最终在东京国立博物馆进行展览。这是东京国立博物馆举办的最大规模的中国主题展览。

郭燕表示，相信此次展览将吸引众多日本民众前来观展，有助于加深日本民众对中国文化的了解，为增进中日两国人民相互理解和友好感情、促进两国文化交流发挥积极作用。

据悉，此次“三国志展”将一直持续到9月16日，10月1日至明年1月5日将在日本九州国立博物馆展出。

（本报东京7月10日电）

《 人民日报 》（ 2019年07月11日 17 版）

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