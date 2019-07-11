“中国有一种独特的魅力”（中国“朋友圈”·驻华大使访谈录）

“葡萄牙非常重视‘一带一路’倡议，葡中两国不仅要共同回顾过去，还要一起展望未来。”葡萄牙驻华大使若泽·奥古斯托·杜尔特近日接受本报记者采访时如是表示。他告诉记者，他有个中文名字——“杜傲杰”。

葡萄牙位于欧洲大陆西南端，拥有丰富航海资源和开发经验，具有连接陆上丝绸之路和海上丝绸之路的重要优势。葡萄牙积极响应和支持“一带一路”倡议，去年12月中葡签署关于共同推进建设“一带一路”的谅解备忘录。杜傲杰说：“‘一带一路’是一项非常棒的倡议，也是增进欧亚互联互通的重要举措。亚洲占据世界人口的很大部分，这里的经济正在腾飞。欧洲也是世界经济体的主要成员，因此将欧亚大陆连接起来，是一个非常好的主意。”

杜傲杰强调，葡萄牙总统德索萨应邀出席第二届“一带一路”国际合作高峰论坛，充分体现葡萄牙对共建“一带一路”的重视。

谈到去年12月习近平主席对葡萄牙进行国事访问，杜傲杰认为“这是一次历史性的访问，一次非常重要的访问”。习近平主席访问葡萄牙期间，两国领导人开展了深入友好交流，共同规划了中葡关系发展新的蓝图。杜傲杰强调：“习主席的来访，令我们感到非常荣幸！葡中签署了17项双边合作文件，这些举措将使两国关系进一步深入发展，并产生对人民有益的成果，使葡中两国人民获益。”

“今年是葡中建交40周年，我们将在中国和葡萄牙举办丰富多彩的庆祝活动，让今年成为中国的‘葡萄牙年’、葡萄牙的‘中国年’。”杜傲杰表示，40年来，葡中两国相互理解、相互尊重，收获了十分美好的友谊。

在葡萄牙驻华大使馆，杜傲杰向记者展示了几件兼具两国文化元素的工艺品，包括使用中国青花技艺和欧式绘画的瓷瓶，结合葡萄牙壁毯编织手法和中国元素的挂毯。在杜傲杰看来，虽然葡中两国相距甚远，但历史上的联系增进了彼此间的了解，两国民众间的友谊源远流长。

“中国有一种独特的魅力。”杜傲杰颇为感慨。来华履职后，他积极走访中国各地，所见所闻令他印象深刻——“如果你去游览长江，壮丽秀美的景色令你心旷神怡；如果你登上长城，感受历史的气息，则会心潮澎湃；而坐上快速行驶的高铁，或是俯瞰浦东的繁华景色，你会感受到中国所充满的动感与活力。这是一个充满能量与吸引力的国度。”

杜傲杰认为，不管是现在还是未来，都能在中国接触到许多令人印象深刻、耳目一新的事物。这也是有更多葡萄牙年轻人来华留学，学习工程建筑、语言等学科的原因。与此同时，也有越来越多的中国学生前往葡萄牙学习。这些交往，让葡中两国人民更好地了解彼此，进一步加深两国间的友谊。

在加强全球治理、应对气候变化、支持多边主义和自由贸易等国际问题上，中葡两国保持密切沟通与合作。杜傲杰称赞道：“在持续应对全球变暖和气候变化问题上，中国表现出来的决心为所有国家树立了很好的榜样。这种决心至关重要，激励着我们所有人。”

《 人民日报 》（ 2019年07月11日 17 版）

(责编：岳弘彬)