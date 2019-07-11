美国移民政策加剧社会分裂（深度观察）

日前，在墨西哥恰帕斯州，一名移民坐在货运火车上准备北上前往美墨边境地区。

新华社发

■近两年来，美国政府越来越倾向于用限制性和惩罚性措施解决移民问题，美国社会在移民问题上的裂痕更加明显。

■国会两党过去在一些具体的移民法案上还存在妥协和共识，但如今的政治氛围已经阻碍了任何跨党派共识的形成。

7月8日，联合国人权事务高级专员米歇尔·巴切莱特在一份声明中，谴责美国在南部边境关押难民和移民的拘留条件恶劣。巴切莱特对穿越美国南部边境、被关押在拘留中心的移民和难民（包括儿童和成人）的处境表示震惊。她强调，儿童永远不应被关押在移民拘留中心或与家人分离。

“我们在美国看到的是基于侦查、拘留和迅速驱逐移民的政策，但他们的人权并没有被考虑”

“作为一名曾经的儿科医生，同时也是一名母亲，我深感震惊的是，拘留中心拥挤不堪，儿童被迫睡在地上，无法获得足够的医疗保障或食物，面临不良的卫生条件。”巴切莱特表示，即使是在设施条件良好的情况下，短时间拘留儿童都会对他们的健康和发展造成严重影响。在美国的移民拘留中心，这种伤害每天都在发生。

巴切莱特是针对日前美国国土安全部发布的一份报告作出这番评论的。7月2日，美国国土安全部公布了一份关于得克萨斯州南部移民拘留中心的报告，其中得州数处移民拘留中心的照片显示，包含儿童在内的数十名移民，肩并肩地挤在牢笼一般的小房间内，存在过度拥挤的危险。“我们敦促美国国土安全部立即采取措施，以缓解里奥格兰德谷区过度拥挤、长期拘留儿童和成人的情形。”国土安全部代理监察长詹妮弗·科斯特洛说。

科斯特洛还说，她6月初曾来到得州南部里奥格兰德谷区，考察5处由美国边境巡逻队管理的移民收容设施。其中，3处收容设施的儿童无法洗澡，2处不能提供热食，只有三明治可吃。大部分成年人长达一个月没有条件洗澡，只有湿纸巾提供。有些移民则是餐餐食用三明治，饱受便秘之苦。她还表示，一间拘留中心的高层管理人士担心那里的糟糕情况会对管理人员和拘留人员的安全构成威胁。

联合国人权事务高级专员发言人拉维娜·沙姆达萨尼说：“联合国人权高级专员公署对在美移民儿童和成年人的拘留条件感到震惊。不幸的是，我们在美国看到的是基于侦查、拘留和迅速驱逐移民的政策，但他们的人权并没有被考虑。这似乎被视为一种阻遏政策，但这完全违反了国家的人权义务。”

“许多移民是为了逃离动荡和贫穷，应该享有基本人权，他们目前的遭遇让人感到焦虑和不安”

美国媒体分析认为，近两年来，美国政府越来越倾向于用限制性和惩罚性措施来解决移民问题，美国社会在移民问题上的裂痕更加明显。先是去年推行将未成年移民及其父母强行分离的“骨肉分离政策”，再到今年强推边境墙建设并加快庇护制度的改革，移民问题在美国饱受争议。

据美国海关和边境保卫局统计，今年5月份美国边境巡逻队在美墨边境抓获了14.4万名非法越境者，创下了2006年3月以来的单月最高纪录。今年前5个月抓获的越境者总数达67.6万人，比去年同期增长了99%。愈演愈烈的移民越境问题，让希望通过严厉执法震慑非法越境者的美国政府官员颇感无奈。严厉执法带来的种种非人道的后果，遭到美国社会的强烈批评。

今年6月24日，一名年轻的萨尔瓦多男子和他年仅两岁的女儿欲游过美墨边境界河格兰德河，从墨西哥进入美国，但不幸双双溺亡。两人脸朝下倒在水中的照片震撼全美，美国有线电视新闻网的主持人在播报这条新闻时难掩泪水。《纽约时报》援引边境巡逻人员的话说，从去年10月到今年6月初，他们已经从格兰德河中救出至少315名移民，而上年同期只有12名。移民倡议组织称，正是由于美国的政策加大了寻求庇护者入境的难度，导致移民被迫穿越更危险的地区，带来的危险系数也成倍增加。

另一份数据显示，去年年末以来已有6名未成年人在移民关押中心看管期间死亡。今年6月，美国一个律师团对得州埃尔帕索市附近一处儿童移民拘押中心进行探访。律师团表示，移民儿童在被关押期间，长期无法洗澡，缺少食物、衣服、洗漱用品和卫生设施，一些儿童睡在地上，15名儿童患上流行性感冒。较大的儿童需要照顾更小的孩子。此事遭曝光后，美国海关和边境保护局代理局长约翰·桑德斯随即宣布辞职。他在辞职前对媒体说，这些孩子的死亡深深地触动了他。边境巡逻站目前收容着1.5万人，远超出4000人的最大收容能力。

来自加利福尼亚州的民主党籍联邦参议员卡玛拉·哈里斯在社交媒体推特发文说：“没有人应该被这样对待。这是一种虐待，是不人道的，也不是我们国家该有的样子。”来自首都华盛顿的移民权利倡议人士艾瓦对本报记者说，美国政府在国防上每年可以花费数千亿美元，却不愿意投入资金改善这些移民关押中心的条件，“许多移民是为了逃离动荡和贫穷，应该享有基本人权，他们目前的遭遇让人感到焦虑和不安”。

“曾经在美国国会设想的两党合作进行大规模移民改革的希望已经破灭”

眼下，美国进入了总统选举的预热季，民主党党内初选已拉开帷幕。在前两场民主党初选电视辩论中，关于恢复“全面移民改革”的讨论基本上没有，取而代之的是要求采取单方面行动。民主党参选人竞相许诺要改变美国现政府采取的一系列移民政策。

美国《财富》杂志网站评论称，“曾经在美国国会设想的两党合作进行大规模移民改革的希望已经破灭”。国会两党过去在一些具体的移民法案上还存在妥协和共识，但如今的政治氛围已经阻碍了任何跨党派共识的形成。

《纽约时报》专栏作家罗斯·杜塔特写道，美国当前的移民政策陷入了困境和灾难。他认为，美国在移民问题上的强硬立场，滋生了冷酷和偏见，也刺激着民主党人拒绝美国现政府在移民问题上的具体政策。为了打破美国移民政策在愚蠢和野蛮间徘徊，就必须从改善两党关系入手。

然而，美国的移民政策依旧在强硬的道路上继续走下去，两党一致改革移民政策体系的前景似乎愈加渺茫。7月8日，美国五角大楼表示，美国国土安全部请求国防部允许增派1000名士兵，来协助应对得克萨斯州与墨西哥边境的移民危机。此前一天，美国移民及海关执法局表示已准备就绪，即将逮捕并驱逐大约100万已接到递解令但仍滞留美国境内的非法移民……

（本报华盛顿7月10日电）

《 人民日报 》（ 2019年07月11日 17 版）

(责编：岳弘彬)