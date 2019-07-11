中非共同倡导“在发展中促进和保护人权”理念

据新华社日内瓦7月9日电 （记者聂晓阳）在联合国人权理事会第四十一次会议期间，中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表团同非洲国家常驻团9日共同举办“发展对享有所有人权的贡献”主题边会，共同倡导“在发展中促进和保护人权”理念。

中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表陈旭在致辞中表示，中国始终坚持以人民为中心的发展思想，将保障人民的生存权和发展权放在首位，践行创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，取得了举世瞩目的发展成就，7亿多人成功脱贫，占同期全球减贫人口总数的70%以上。

陈旭指出，中国始终将自身发展同世界发展相统一，致力于在寻求自身发展时实现共同发展。中国将继续推动“一带一路”与中非合作“八大行动”、非洲各国发展战略有机对接，帮助非洲加快将自身资源优势转化为发展实力，促进中国和非洲人民各项人权的实现。

与会代表认为，发展有助于消除贫困、提高人民的生活水平和福祉。各方盛赞中国在实现发展、消除贫困方面取得的重要成就，赞赏中国向非洲国家提供大量援助，呼吁国际社会继续帮助非洲国家等发展中国家实现发展，在发展中促进和保护人权。

安哥拉、佛得角常驻代表表示，非洲国家普遍希望深化与中国在各领域的合作，学习和借鉴中国发展的成功经验。南非常驻代表、厄立特里亚临时代办强调，国际社会有责任帮助发展中国家特别是非洲国家实现联合国2030年可持续发展议程。联合国贸发会议全球化司司长柯睿智表示，国际合作是实现发展和保障人权的重要途径，希望非洲国家把握中国“一带一路”倡议带来的重要发展机遇。

《 人民日报 》（ 2019年07月11日 03 版）

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