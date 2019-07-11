第八次中老两党理论研讨会在厦门闭幕

本报厦门7月10日电 （记者钟自炜）以“中老两国社会主义现代化建设的规律”为主题的第八次中老两党理论研讨会10日在福建厦门闭幕。

中国社科院党组成员、当代中国研究所所长姜辉和老挝人革党中央委员、国家社会科学委员会副主席南·维亚吉分别致闭幕辞。双方表示，两党两国在各自社会主义现代化建设实践中，都坚持把马克思主义普遍原理同本国实际和时代特征相结合，取得了巨大成就，积累了宝贵经验。本次研讨会期间，中老双方围绕社会主义现代化建设的规律进行深入探讨，交流互鉴，取得丰硕成果。

中老两党理论研讨会坚持理论和实际相结合交流研讨，为各自党和国家建设提供了有益智力支持，为推进两党两国关系作出积极贡献。

《 人民日报 》（ 2019年07月11日 03 版）

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