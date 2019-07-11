斯洛伐克总统恰普托娃会见王毅

据新华社布拉迪斯拉发7月10日电 7月10日，斯洛伐克总统恰普托娃在布拉迪斯拉发会见国务委员兼外长王毅。

恰普托娃请王毅转达对习近平主席的亲切问候。她表示，王毅国务委员兼外长是我就任总统后正式会见的第一位外国客人，体现了斯方对斯中关系的重视。斯方对中国取得的巨大发展成就表示钦佩，坚定奉行一个中国原则，尊重中国的主权。今年适逢两国建交70周年，斯方愿在相互尊重、平等相待基础上，深化各领域务实合作，欢迎中方扩大对斯投资。斯方高度评价中方在环保、减排等方面作出的重要贡献，愿同中方携手应对气候变化等全球性挑战。

王毅转达习近平主席对恰普托娃的诚挚问候。王毅表示，我此次是为传承友谊、修复信任、寻求合作而来。中斯关系正面临承前启后的重要历史机遇。我们愿同斯方共同努力，把握中斯关系发展的正确方向，加强两国高层往来，巩固政治互信，相互尊重和照顾彼此核心利益和重大关切。我们欢迎斯方积极参与共建“一带一路”和中国—中东欧国家合作，分享中国开放发展的机遇。

《 人民日报 》（ 2019年07月11日 03 版）

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