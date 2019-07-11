携手华为，摩纳哥率先全境覆盖5G

7月9日，中国华为技术有限公司与摩纳哥最大电信运营商摩纳哥电信公司在摩纳哥举行第五代移动通信技术（5G）商用仪式。自10日起，摩纳哥成为全球首个全境覆盖5G网络的国家。在中国企业的技术支持下，摩纳哥智慧城市服务加速部署，数字经济、“5G智慧国”等蓝图正一步步实现。摩纳哥电信公司董事长艾蒂安·弗兰齐表示，基于华为的技术支持，摩纳哥成为实现5G全覆盖的国家，这将对国家数字化建设起到重要作用。

打开摩纳哥电信公司官方网站，首先映入眼帘的就是支持5G技术的华为手机。在首页，5G技术的推介视频格外引人注目。来自摩纳哥不同领域的官员、专家向人们展示了5G技术能为城市生产生活带来哪些改变。工业、文化、医疗、物流、交通……新技术带来的新应用将为摩纳哥数字经济和信息消费的发展注入新动力。

通过展示具体的5G信号使用范例，人们能更清楚地了解5G可以为日常生活带来的改变。例如，摩纳哥的消防人员将配备能够实时播放4K质量图像的无人机，这将为救援工作带来极大便利。配备无线网络的公共汽车候车亭也将人们的生活与数字融为一体，进一步提高居民生活质量。此外，5G还将投入更多的实际应用，例如2020年在摩纳哥举行的一级方程式大奖赛。

“摩纳哥人民对此充满期待。”摩纳哥数字化转型负责人弗雷德里克·詹塔表示，“与华为的合作是摩纳哥向数字化生活的转变。5G意味着更快的传输速度、更优质的数字服务，将进一步改善人们的生活品质，带来更多发展机遇。”

摩纳哥位于地中海北岸，虽与中国相距遥远，但自1995年两国建交以来，双边贸易稳定增长，近年来在数字经济和移动通信领域交流尤其活跃，合作十分密切。华为与摩纳哥电信公司自2012年开始合作，摩纳哥因此成为全球首个推出千兆固网业务、部署千兆移动网络的国家。去年9月，摩纳哥电信公司与华为正式签署5G合作协议，致力于在摩纳哥实现5G全覆盖。双方于今年2月正式签署了5G合作谅解备忘录。

摩纳哥电信公司总经理兼首席执行官马丁·佩龙特表示，华为拥有卓越的技术、创新的理念，摩纳哥电信公司自3G、4G时代就一直选择与华为合作，双方这次合作将共同为摩纳哥打造一个数字化未来。华为公司轮值董事长郭平说，华为是摩纳哥电信公司的长期技术合作伙伴，双方的合作不仅将为摩纳哥企业和民众带去更好的数字化服务，也为其他国家在5G和智慧城市结合领域提供范本。

“这是一个新的起点。”马丁·佩龙特强调，5G带来的不只是速度，还会有内容和形式的深度变化。摩纳哥是数字化转型的先行者，将借助华为先进的技术，打造真正的“5G智慧国”，为摩纳哥政府、企业和民众提供更加优质的服务。

（本报巴黎7月10日电）

《 人民日报 》（ 2019年07月11日 03 版）

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