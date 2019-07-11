张春贤率团访问爱尔兰

新华社都柏林7月10日电 应爱尔兰议会邀请，全国人大常委会副委员长张春贤7月7日至10日率团访问爱尔兰，其间分别同加拉格尔副众议长、科文尼副总理兼外交与贸易部长举行会谈。
张春贤表示，今年是中爱建交40周年。前不久，习近平主席和李克强总理分别同希金斯总统和瓦拉德卡总理互致贺电。中方愿以此为契机，同爱方一道，携手共建“一带一路”，深化经贸投资、科技创新、绿色发展、社会事业等领域合作，加强立法机构间交流，增进民心相通，推动中爱互惠战略伙伴关系和中欧关系在新时期取得新成就。
爱方表示，当前爱中关系发展强劲。爱尔兰坚定支持多边主义，视中国发展为重要机遇，愿积极参与“一带一路”国际合作，成为中国企业进入欧盟的门户。
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