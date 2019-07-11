加强中朝友好合作 共同维护地区和平（国际时评）

7月11日是《中朝友好合作互助条约》签署58周年纪念日。在中朝建交70周年、两党两国最高领导人实现历史性互访的背景下，双方举办系列活动纪念条约签署，体现了双方按照条约精神加强中朝友好合作、共同维护地区和平的坚定意愿。

58年前，周恩来总理同金日成主席在北京签署《中朝友好合作互助条约》，把中朝两国人民在长期革命斗争和社会主义建设中结下的深厚友谊用条约的形式固定下来，进一步夯实了两国关系发展的政治和法律基础。条约的签署体现了中朝两党两国对双边关系的高度重视，体现了两国人民不断发展友好合作关系的热忱愿望。58年来，在条约原则和精神的指引下，中朝两国相互支持，密切合作，有力促进了各自国内建设事业，推动两国关系不断深化发展，为维护本地区的和平稳定作出了重要贡献。

中朝友谊是双方着眼长远大局作出的战略选择，不会因国际风云变幻而动摇。翻开历史画卷，中朝两党两国老一辈领导人怀着共同的理想信念和深厚的革命友谊，携手缔造了中朝传统友谊。两党两国几代领导人一直保持密切交往，就传承中朝友谊、造福两国人民深入沟通、真诚合作，在国际关系史上留下了深刻印记。回顾中朝关系发展历程，习近平总书记总结出4条经验：坚持共产党领导的社会主义国家是中朝关系的本质属性；共同的理想信念和奋斗目标是中朝关系的前进动力；最高领导人的友谊传承和战略引领是中朝关系的最大优势；地缘相亲和文缘相通是中朝关系的牢固纽带。

过去一年多来，习近平总书记同金正恩委员长5次会晤，掀开了中朝关系崭新篇章。在两党两国最高领导人的亲自引领下，中朝传统友谊提升到新的更高水平，焕发出新的生机活力。今年6月，习近平总书记在对朝鲜进行国事访问时强调，无论国际形势如何变化，中方都坚定支持朝鲜社会主义事业，坚定支持朝方实施新战略路线，坚定支持朝方为政治解决半岛问题、实现半岛长治久安所作的努力。金正恩委员长表示，愿遵循老一辈领导人的崇高意志，同总书记同志一道，继承和发展朝中友好关系，续写朝中友谊更加辉煌的未来。双方一致同意，在新的历史起点上，不忘初心、携手前进，共同开创两党两国关系的美好未来。

中朝两党两国最高领导人达成的一系列共识，为进入新的历史时期的中朝关系发展指明了方向，擘画了蓝图。在中国特色社会主义进入新时代、朝鲜社会主义发展进入新的历史时期的当下，重温条约内涵，具有重要意义。相信在条约原则和精神的指引下，中朝关系将在新时代得到新发展，更好造福两国人民，促进地区乃至世界的和平、稳定与繁荣。

《 人民日报 》（ 2019年07月11日 03 版）

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