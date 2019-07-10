最新调查报告显示日本人口连续10年减少

新华社东京7月10日电（记者郭丹 姜俏梅）日本总务省10日发布的人口动态调查报告显示，截至2019年1月1日，日本国内总人口为1亿2477万6364人，较去年同期减少43万3239人，为连续10年减少。

报告说，受2018年日本婴儿出生数量创历史新低的影响，日本人口总数急剧减少。根据日本厚生劳动省此前发布的人口动态统计数据，2018年日本出生婴儿为91.8万人，连续3年低于百万。

报告显示，除东京圈（包括东京都及周边的埼玉县、千叶县、神奈川县）和冲绳外，日本各地的人口均在下降。其中，名古屋圈（爱知县、三重县、岐阜县）以及关西圈（京都府、大阪县、奈良县、兵库县）人口数量减少最多。

此外，报告还显示，在日本进行居民登记的外国人较上一年增加16万9543人，总数为266万7199人。

报告说，日本国内人口向东京圈集中的“单极化”趋势依然严峻，亟待改变。

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