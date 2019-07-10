原标题：法媒披露多架空客A380机翼出现裂缝

新华社巴黎7月10日电 据法国媒体日前报道，欧洲航空安全局一份安全记录显示，多架空中客车A380客机在检测中发现机翼裂缝，如果这一问题得不到修正将构成安全隐患。

法国《回声报》9日报道，欧洲航空安全局5日发布的《适航性指导建议》显示，数架装配期限超过15年的空客A380客机机翼出现裂缝。欧洲航空安全局已要求必须对25架机龄超过15年的A380客机机翼内部和外部进行超声波检测，同时表示，如果这一隐患得不到检测和修正，“可能有损机翼翼梁结构整体性”。目前，欧洲航空安全局尚未对A380采取停飞措施。

据报道，根据这份《适航性指导建议》，这一检测要求目前为“暂时性”并且仅涉及机翼装配超过15年的飞机。但是根据检测情况，未来检测要求可能扩展至所有正在服役的234架空客A380客机，尤其是2004年11月至2006年10月装配的飞机。欧洲航空安全局补充说，《指导建议》目前仍在“问询阶段”，尚未付诸实施，在8月30日调研结束之后才会生效。

空客9日回应称，欧洲航空安全局发布的适航性指导意见是航空业的标准程序，证明监管程序良好运行。空客证实在机龄最老的A380机翼翼梁发现了细小裂缝，并表示已制定检测和维修方案。此外空客强调，航空业是监管程度最高的行业之一，安全是空客的“绝对优先考虑”。

拥有数架A380客机的法国航空公司表示，尚未收到要求检测其飞机的指示，一旦获得指示，将立刻按空客要求实施检测程序。此外，拥有111架空客A380的阿联酋航空宣布，已经开始检测其机队中的9架A380客机，截至目前未发现异常。

A380机翼出现裂缝的问题并非首次。2012年，欧洲航空安全局曾在部分A380客机机翼发现细小裂缝，并要求对全球服役的所有A380客机进行检测。法国《世界报》报道称，当时平均每架客机检测和维修费用高达一百万欧元，空客为此总计支出上亿欧元。

A380是迄今全球最大的宽体客机，最多可搭载800多名乘客，2005年首航，2007年开始商业飞行。今年2月空客宣布，由于大客户削减订单，将在2021年完成所有订单交付后停产A380。

(责编：冯粒、袁勃)