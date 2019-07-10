英国驻美大使宣布辞职

新华社伦敦7月10日电（记者张代蕾）英国驻美国大使金·达罗克10日致信英国外交部，宣布辞职，原因是他认为自己批评美国总统特朗普的密件被泄露一事引发各种猜测，他不再适合继续担任大使。

原定年底卸任的达罗克在辞职信中说，自泄密事件以来，围绕他作为大使的立场和任期存在很多猜测，这让他无法继续完成工作，因此希望以辞职来终止各方猜测。

英国首相特雷莎·梅对达罗克的辞职表示“非常遗憾”。她说，一国政府需要官员提供“全面和坦率的建议”，英国感激达罗克的服务。

英国外交部称赞达罗克“专业、杰出”。

英国媒体7日刊登多份达罗克发给英国政府的备忘录和电报，达罗克在其中称特朗普政府“运行不畅”“难以预测”“能力不足”。

特朗普随后宣称自己不会再和达罗克打交道，并在社交媒体推特上使用“古怪”“愚蠢”等词语评价达罗克。

特雷莎·梅的发言人先前说，尽管首相不认同达罗克对美国政府的尖锐批评，但仍“充分信任”达罗克，没有将他召回的计划。英国外交部已宣布对泄密事件启动正式调查。

达罗克是英国最有经验的外交官之一，于2016年1月起担任英国驻美国大使。此前，他曾担任英国常驻欧盟代表和首相国家安全顾问。

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