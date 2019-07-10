泰国新一届内阁名单获国王批准

人民网曼谷7月10日电 （记者赵益普）当地时间10日下午，泰国总理巴育上呈的新一届内阁名单正式获得泰国国王玛哈·哇集拉隆功批准。在36名内阁成员中，巴育担任总理并第一次兼任国防部长，巴威、颂奇、威萨努、朱林和阿努廷担任副总理，其中，朱林和阿努廷还分别兼任商业部长和卫生部长。根据巴育本月4日的表述，内阁名单上呈国王后，内阁成员将即刻履行职责。

2014年，泰国军方发动政变推翻英拉政府。时任陆军司令的巴育随后领导成立全国维持和平秩序委员会，担任总理并执政至今。今年3月，泰国举行政变后首次国会选举，选举产生下议院500名议员。上议院250名议员则由全国维持和平秩序委员会委派。6月5日，在上下两院联席会议上，巴育获得500票支持，当选总理。

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