原标题：8名民警将前往克罗地亚与克警方开展警务联合巡逻

新华社北京7月10日电（记者熊丰）江苏省扬州市公安局的8名民警将代表中国公安机关第二次前往克罗地亚，在萨格勒布、杜布罗夫尼克、扎达尔、普利特维采湖群国家公园等四地与克警方开展警务联合巡逻。

受公安部委托，2019年赴克执行警务联合巡逻任务的警队由江苏省公安厅组建，8名队员全部来自扬州市公安局，分属反恐、出入境管理、交通管理、派出所等多个警种和部门，此前已完成路面盘查和巡逻技术、外事礼仪、克罗地亚风土人情、国际执法合作等一系列培训。

10日在京举行的2019年中克警务联合巡逻警队送行仪式上，公安部国际合作局有关负责同志表示，2018年中克警务联合巡逻在克成功举行，体现了中克两国警务合作的高度互信，树立了中国警方的良好形象，赢得克警方、民众和旅克华人华侨、中国游客的广泛赞誉。希望全体队员与克方警员加强交流、切磋技艺、增进互信、缔结友谊，切实服务旅克中国公民和在克广大华人华侨、中资企业，为推动中克两国关系发展、促进两国人员往来做出积极贡献。

2017年9月，中国公安部与克罗地亚内务部签署《中华人民共和国公安部和克罗地亚内务部关于旅游季联合警务巡逻谅解备忘录》。2018年7月，首次中克警务联合巡逻在克罗地亚举行，6名中国民警与克方警察在杜布罗夫尼克、萨格勒布和普利特维采湖群国家公园三地联合巡逻一个月，协助克警方处理与中国游客安全有关的问题，为中国游客与克警方沟通提供便利。两国警方在克罗地亚著名景点开展联合巡逻，构成了克罗地亚一道亮丽的风景线。

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