俄研制机构称完成新轻型航母设计理念

新华社莫斯科7月10日电（记者吴刚）俄罗斯国家飞翼科技中心主任菲利波夫10日说，该机构已完成俄新轻型航母的设计理念。

今日俄罗斯通讯社10日援引菲利波夫的话报道说，该轻型航母是非核动力多功能航母，排水量约4万吨，建造费用约2000亿卢布（约31.4亿美元），建造周期为5年。但菲利波夫并没有透露开始建造该轻型航母的具体时间。

菲利波夫说，该轻型航母可搭载约40架各型战机和直升机。俄最新研制的第五代战机苏-57在经过改装后可以搭载在该轻型航母上。

另据俄媒体报道，俄国防部不久前与相关生产机构签署了采购76架苏-57战机的合同。

苏-57战斗机在实验阶段被称为T-50战斗机，由苏霍伊公司于上世纪90年代开始研发，具有超音速巡航、高度隐形、超级机动性等特点，用于取代苏-27和米格-29等机型。

2018年8月，俄国防部签署了在2020年前接收两架苏-57的合同，第一架苏-57将于今年交付部队。

(责编：李圆征(实习生)、刘洁妍)