第八次中老两党理论研讨会在厦门闭幕

新华社厦门7月10日电（记者张逸之）以“中老两国社会主义现代化建设的规律”为主题的第八次中老两党理论研讨会10日在福建厦门闭幕。
中国社科院党组成员、当代中国研究所所长姜辉和老挝人革党中央委员、国家社会科学委员会副主席南·维亚吉分别致闭幕辞。双方表示，两党两国在各自社会主义现代化建设实践中，都坚持把马克思主义普遍原理同本国实际和时代特征相结合，取得了巨大成就，积累了宝贵经验。本次研讨会期间，中老双方围绕社会主义现代化建设的规律进行深入探讨，交流互鉴，取得丰硕成果。
中老两党理论研讨会坚持理论和实际相结合交流研讨，为各自党和国家建设提供了有益智力支持，为推进两党两国关系作出积极贡献。
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