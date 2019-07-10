新华社伦敦7月9日电 专访：中美同意重启经贸磋商利好世界——访沃顿商学院教授莫罗·吉伦

新华社记者杨海若

美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院教授莫罗·吉伦近日在伦敦接受新华社记者专访时表示，中美同意重启经贸磋商对全球而言都是利好。

来伦敦参加会议的吉伦表示，中国经过几十年发展已经成为全球市场的重要组成部分，中美经贸往来与日俱增，和睦相处是最好的选择。“中美两国都应清楚地认识到彼此在世界经济中的重要地位，互相尊重并达成关键共识将利好世界。”

吉伦说：“几十年来，中美经济都经历了巨大变化，两国在全球贸易体系中的角色和各自的市场准入规则都在调整，为适应新经贸关系进行磋商很正常。”

吉伦认为，美国没必要过分关注与中国的贸易逆差，“美国与中国的贸易逆差中近一半来自加工贸易，这是不同国家间分工协作的结果，不应归咎于中国”。

在谈到中国的发展时，吉伦表示，消费已成为中国经济增长的重要动力，一个不断扩大的中国市场将使全世界受益。

在吉伦看来，美国政府过于强硬的谈判姿态无益于解决问题。“美国咄咄逼人的举动并不会使中国让步，只会给美国企业和消费者带来很多麻烦。美国很多企业和商会都反对加征关税，美国政府的单方面行为增加了太多不确定性，影响了企业的投资和运营。”

他说，美国政府运用关税手段对付其他国家，其他国家也会对美国采取相应反制措施。“没人会在激进的贸易保护主义政策中受益，这注定是个‘双输’结局。”

“这也不利于美国企业的长期发展，保护主义无法激励企业。我相信，只有竞争才是通向创新发展的正确道路。”他说。

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