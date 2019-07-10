话剧《茶馆》在法国阿维尼翁戏剧节上演出

新华社法国阿维尼翁7月9日电（记者杨一苗）在舞台中央巨大的“时间之轮”中，时代在变换，命运在浮沉。9日晚，由中国导演孟京辉执导的话剧《茶馆》在法国第73届阿维尼翁戏剧节上演出，以全新方式再次演绎老舍的经典剧作。

创作于60多年前的话剧《茶馆》，以老北京裕泰茶馆为背景，在人物的悲欢离合中展现了三个时代的社会变化。这次由孟京辉执导的《茶馆》，由陈明昊、李建鹏、孙雨澄、齐溪等主演，作品以当代的方式重塑经典，在自由的视角和隐喻的叙事中，观众仍能体会到其中的批判意识与悲悯情怀。

法国观众萨米埃尔在观看之后说：“作品从剧情、表演到视觉效果都非常震撼，我感受到了原作想要表达和导演所要呈现的力量。”

孟京辉在8日举行的新闻发布会上说：“《茶馆》是一瓶老酒，时间沉淀着它的味道。这部作品也像一面镜子，既照见深远的历史，又反映当下的生活，形形色色的人都能在其中找到彼此的联系。”

从7月9日开始，话剧《茶馆》将在阿维尼翁连演10场，这是中国当代戏剧首次进入阿维尼翁戏剧节核心板块IN单元。

阿维尼翁戏剧节创立于1947年，分为IN和OFF两个单元，每年夏天在法国南部城市阿维尼翁举行，这一戏剧节以其高水准演出、剧作多元而成为享誉世界的舞台艺术展示平台。近年来，越来越多的中国剧作来到阿维尼翁，让各国观众及专业人士了解中国优秀舞台艺术。

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