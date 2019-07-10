美航天局卫星发现世界最大海藻带

新华社华盛顿7月9日电（记者周舟）美国航天局的卫星发现了世界上最大的海藻带——大西洋马尾藻带，它极盛时可横跨大西洋，延绵8850千米。

美国南佛罗里达大学团队研究美航天局的卫星观测数据后发现，2018年超过2000万吨的马尾藻漂浮在海洋表面，比200艘满载的航空母舰还重，从非洲西海岸延伸到墨西哥湾。研究人员把这个海藻带命名为“大西洋马尾藻带”，相关论文近日发表在美国《科学》杂志上。

研究人员发现，这个马尾藻带自2011年以来，除2013年外每年都暴发。2011年以前，这片区域的马尾藻仅分散漂浮在墨西哥湾和北大西洋中部西缘，2011年以后开始扩大，表明海洋成分可能发生了变化。

研究人员说，分散的马尾藻为海龟、鱼蟹、鸟类及其他植物提供栖息的场所，并通过光合作用提供氧气，但过多的马尾藻会挤压海洋生物的生存空间，尤其在近岸地区。

研究人员确认了导致海藻暴发的3个关键因素，分别是上一次暴发后遗留的“种”、冬季来自西非海域上升流的营养物和春夏两季来自亚马孙河的营养物。

美航天局海洋生物学和生物地球化学项目主管葆拉·邦滕皮说，在自然和人力作用下，海洋的生物地球化学环境在发生变化，大西洋马尾藻带表明海洋生态系统在发生改变，可能给人类依赖的海洋生物和生态系统功能带来重要影响。

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