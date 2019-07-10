德专家呼吁关注交通工具多样化带来的风险

新华社柏林7月9日电（记者田颖）德国联邦统计局9日公布该国2018年道路交通事故数据，2018年交通事故导致的死亡人数和受伤人数均比上年有所增长。德国骨科与创伤学会9日就此数据发表评论，呼吁人们重视交通工具多样化带来的道路安全风险。

联邦统计局的数据显示，2018年德国道路交通事故共导致3275人死亡，比上一年增长3%；39.6万人受伤，比上一年增长1.5%。

德国骨科与创伤学会在9日发表的公告中特别提到了电动滑板车等新型电动交通工具。公告称，随着德国批准电动滑板车上路，交通工具更加多元化，而交通基础设施和交通参与者的安全意识还没有随之跟上，存在安全隐患。

学会专家斯佩林建议说，交通工具更加多元，交通设施也应当跟进。应该在道路上更好地区隔4类交通参与者：汽车、自行车及电动自行车、行人、电动滑板车，并且拓宽自行车道，扩展自行车道路网。

今年6月15日，德国一项有关小型电动交通工具的法规生效，批准电动滑板车上路行驶。自批准以来，关于电动滑板车安全的负面报道层出不穷，比如许多电动滑板车驾驶者不遵守交通规则、慕尼黑警方还发现20多起醉酒驾驶电动滑板车的案例。

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