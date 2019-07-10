英监管机构因泄露用户信息对万豪开罚单

新华社伦敦7月9日电（记者孙晓玲）英国信息监管局9日发表声明称，针对万豪国际集团违反《一般数据保护条例》，开出约9900万英镑（约合1.23亿美元）罚单。

声明说，万豪2018年11月向英信息监管局通报一起始于2014年的数据泄露事件，该事件导致全球逾3亿条顾客数据被窃取。

声明指出，2014年喜达屋酒店集团数据系统遭入侵，2016年万豪收购喜达屋，但客户信息被窃事件直到2018年才被发现。该机构认为，万豪未能在收购中进行充分调查，也未采取足够措施保护数据系统。

英国信息监管局专员伊丽莎白·德纳姆表示，《一般数据保护条例》明确规定，任何组织必须对其所持有的个人数据负责。这包括公司在收购时需尽职调查，并采取适当保护措施。

信息监管局同时表示，万豪可就该调查结果和罚款进行申诉。

欧盟《一般数据保护条例》于2018年5月25日生效，被广泛认为是欧盟有史以来最为严格的网络数据管理法规。

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