伊朗军方称将对油轮遭扣押事件做出回应

新华社德黑兰7月9日电 伊朗武装部队总参谋长穆罕默德·巴盖里9日在德黑兰表示，伊朗将在适当时间和地点对“格蕾丝一号”油轮遭扣押一事做出回应。

据伊朗塔斯尼姆通讯社报道，巴盖里当天在德黑兰出席一场活动时谴责英国海军在国际水域非法扣押伊朗油轮，称英方此举是对伊朗上月击落一架进入伊朗领空的美国无人机进行报复。他说，伊朗一定会对油轮遭扣押一事做出回应。

本月4日，英国海外领地直布罗陀执法机构在英国海军协助下扣押“格蕾丝一号”油轮，指认它违反欧盟制裁法令，向叙利亚运送原油。伊朗外交部表示，英国依照美国的要求扣押这艘油轮“不可接受”，是“非法的”。油轮目的地并非叙利亚，遭拦截时处于国际水域，英方做法没有国际法依据。

直布罗陀位于欧洲大陆西南部伊比利亚半岛南端，面积大约6平方公里，受英国管治。

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